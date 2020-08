Das Hausmeisterpaar verlässt die Scholl-Schule

Schulleiter Uli Biesel hat an der Geschwister-Scholl-Schule insgesamt sechs Personen verabschiedet. Saskia Spiegelhalder, für ein Jahr abgeordnet von der Grundschule Scheer, verlässt die GSS wieder. Sie unterrichtete zehn Stunden als Fachlehrerin Kunst, Religion und unterstützte die Grundschulförderklasse. Ebenso wie Alexandra Frank, die bereits ihr Referendariat an der GSS absolvierte und nach der Elternpause wieder an die Schule zurückkehrte. Beide Lehrkräfte erhalten im kommenden Schuljahr 20/21 Lehraufträge an benachbarten Grundschulen. Judith Wieland war 20 Jahre an der Schule tätig. Sie unterrichtete zuletzt als Klassenlehrerin die Klassenstufen 3 und 4. Besonderes Augenmerk legte sie schon früh auf den Sportbereich. Hier gestaltete sie besonders aktiv das sportpädagogische Profil der Schule mit. Wieland wird künftig an der Grundschule Herbertingen unterrichten. Pfarrer Andreas Heid, zuständig für evangelische Religion, erhält eine Pfarrstelle in Dornstetten bei Freudenstadt. Heid war zwei Jahre an der Geschwister-Scholl-Schule tätig und wird im Bereich der evangelischen Religion eine große Lücke hinterlassen.

Beim abschließenden Hock wurde auch das Hausmeisterpaar Keller verabschiedet. Beide waren seit 1989 an der Schule tätig, wobei Keller ebenfalls die Grundschule Laiz und den Laizer Kindergarten verantwortete. Seine Ehefrau war als Reinigungskraft für die Sport- und Schwimmhalle zuständig.

Allen Kolleginnen, Pfarrer Heid und dem Ehepaar Keller sprach Schulleiter Biesel seinen Dank aus. Den künftigen Ruheständlern überreichte Biesel im Namen der Schule und des Kollegiums einen gut bestückten Geschenkkorb und einen Tankgutschein, welcher die beiden auf ihren Reisen durch Deutschland und Europa ein gutes Stück weiterbringen wird.