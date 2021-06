Das Freibad in Sigmaringen bekommt einen neuen Kiosk-Betreiber

Zum Saisonbeginn im Freibad am Fronleichnamstag ist ein Pächter gefunden worden. Wie die Stadtwerke mitteilen, übernimmt der aus Mengen stammende Hotelkaufmann und Betriebswirt Hans-Dieter Eberhart den Kiosk.

Neu ist auch, dass das Frühschwimmen stattfinden kann, und zwar Montag und Mittwoch, jeweils von 7 bis 9 Uhr. 2020 war das wegen zu wenig Personal nicht möglich gewesen.

Die Pandemiemaßnahmen aus dem vergangenen Jahr werden beibehalten. Das heißt: Das Ticketssystem wird ebenso Anwendung finden wie die Unterteilung der Öffnungszeiten in zeitlich abgegrenzte Badeabschnitte, einmal von 9 bis 14 und von 14.30 bis 19.30 Uhr, es können laut Stadtwerken jeweils 600 Menschen baden. Der Eintritt kostet für Erwachsene vier Euro und für Kinder und Ermäßigte 2,50 Euro. Die Eintrittskarten können sowohl über die Homepage der Stadtwerke wie auch direkt am Freibad gekauft werden, jedoch ist vor Ort ein begrentztes Kartenkontigent verfügbar.

Der neue Pächter hat den Kiosk von Soufyen Charni vom Bootshaus übernommen.

Hans-Dieter Eberhart weiß wovon er spricht, kann er doch eine langjährige Erfahrung in diesem Gewerbe vorweisen. So führte er drei Jahre das Seecafé in Hoßkirch, 18 Jahre den Kiosk an den Schwarzachtalseen in Ertingen oder acht Jahre den DB-Kiosk im Sigmaringer Bahnhof. Neben dieser Tätigkeit in der Hohenzollernstadt besuchte Eberhart auch die Schule in Sigmaringen und war dort bei der Bundeswehr im Dienst.

Zusätzlich zum Tagesgeschäft soll es spezielle Aktionen geben, steht in der Mitteilung der Stadtwerke: „Wir möchten den Gästen in unregelmäßigen Abständen Highlights bieten wie beispielsweise Abende, an welchen wir im Außenbereich grillen werden und dazu ein Salatbuffet haben‘‘, gibt Eberhart einen Ausblick auf die Badesaison.

,,Wir freuen uns sehr darüber, mit Hans-Dieter Eberhart einen Pächter mit langer Erfahrung und ausgewiesener Expertise gewonnen zu haben‘‘, Oliver Dreher, Bereichsleiter Finanz- und Rechnungswesen der Stadtwerke, in der Mitteilung zitiert.