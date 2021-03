Das Fondsvolumen verdreifacht sich

Trotz der Hürden durch die Corona-Pandemie sowie der weiterhin belastenden Niedrigzinspolitik ist es der Landesbank Kreissparkasse erfolgreich gelungen, den Wachstumskurs fortzuführen. Die Bilanzsumme übersteigt nach vorläufigen Zahlen erstmals 1,9 Milliarden Euro. Neben einem Bilanzgewinn auf Vorjahresniveau in Höhe von 2,5 Millionen Euro sei auch das Eigenkapital weiter gestärkt worden, teilt das Geldinstitut mit. „Wir sind insgesamt mit dem Jahr 2020 zufrieden“, wird Vorstandsvorsitzender Michael Hahn zitiert.

In der Corona-Krise bestätigen Kunden, wie wertvoll eine Hausbank mit persönlichem Kontakt und einem flächendeckenden Filialangebot ist. Zwar erledigen die Kunden Überweisungen und andere Standardgeschäfte überwiegend im Internet – die Nutzungsquoten im Bereich Online-Banking steigen mit 60 Prozent bei den Privat- und 80 Prozent bei den Firmenkunden steigen weiter an, doch bei Fragen oder drängenden Problemen wünschen sie weiterhin einen persönliche Ansprechpartner. „Hierfür sind wir mit 84 Beratern an 17 Standorten in der Fläche präsent“, sagt Hahn. An ihrem Filialnetz will die Landesbank festhalten.

Zum Stichtag 31. Dezember 2020 vertrauten die Kunden der Kreissparkasse Sigmaringen Einlagen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro an. Ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 53 Millionen Euro beziehungsweise vier Prozent. „Auch die coronabedingten Unsicherheiten sowie die teilweise fehlende Möglichkeit, im Lockdown Geld auszugeben, führen zu dieser Entwicklung“, erklärt Hahn.

In Zeiten von niedrigen Zinsen setzen die Anleger verstärkt auf das Wertpapiergeschäft. Mit einem Plus von 204 Prozent verzeichneten Fondssparpläne einen sehr großen Zuwachs. Im laufenden Jahr wurde das Angebot weiter ausgebaut: Seit Kurzem ist es auch möglich, mit monatlichen Sparraten in Gold zu investieren.

Weiterhin steigende Kreditnachfrage sorgt für einen Bestand von etwas über einer Milliarde Euro. Das Neugeschäft mit einem Volumen von 97 Millionen Euro bei Baufinanzierungen und 118 Millionen Euro bei gewerblichen Darlehen zeige deutlich, dass das Kreditinstitut die treibende Kraft im Geschäftsgebiet sei. Neben dem Begleiten von Bauprojekten und gewerblichen Vorhaben galt und gilt es, coronabedingte Unterstützungsleistungen in Form von Tilgungsaussetzungen, Liquiditätshilfen sowie die Vermittlung von KfW-Krediten zu ermöglichen. Für Landesbank arbeiten aktuell 304 Mitarbeiter, 24 von ihnen absolvieren eine Ausbildung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Mitarbeiterzahl um zwei, was auf zwei zusätzlich eingestellte Azubis zurückzuführen ist.

Digital führte die Bank zwei Neuerungen ein: Mit der neuen App S-Invest haben Kunden die Möglichkeit, ihr Depot mobil zu verwalten. „Das überwiegend positive Feedback bestärkt uns darin, das digitale Angebot als Ergänzung zur persönlichen Beratung, weiter umzusetzen“, sagt Vorstandsmitglied Stefan Häußler. Außerdem boten die Sparkassen in 2020 als Erste in Deutschland die Abrechnung von Apple Pay-Umsätzen über die Girocard an. „Gerade in Zeiten von Corona möchten wir das kontaktlose Bezahlen so flexibel wie möglich gestalten“, sagt Michael Hahn.

Mit Aktionen wie „60000 Euro für Vereine“ oder ihrem Umweltpreis unterstützte die Sparkasse im vergangenen Jahr gemeinnützige Vereine und Projekte in der Region. Im Bereich Sponsoring wurden zusätzlich Mittel in Höhe von 84000 Euro zur Verfügung gestellt. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 171000 Euro für den guten Zweck aufgewendet. „Gerade in schwierigen Jahren möchten wir den Vereinen als starker Partner zur Seite stehen“, wird Stefan Häußler in der Mitteilung zitiert.