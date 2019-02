Das Eulengruben-Weible ist auferstanden

Punktlandung zum Höhepunkt der Fasnet: Nach zwei langen Jahren haben am Sonntag beim Häsabstauben im Gasthaus Adler mehrere Oberschmeier Familien ihre neue, einheitliche Fasnetskleidung in Empfang genommen. Die kleinen und großen Narren waren begeistert vom zünftigen Outfit und mochten es fast gar nicht wieder ausziehen. Am Schmotzigen, zum Bürgerball am Samstag und am Sonntag beim Umzug ist es dann soweit: Das Eulengruben-Weible erlebt seine Fasnets-Premiere in Oberschmeien.

„Vor genau zwei Jahren am Schmotzigen, nach dem Umzug und jeder Menge Sekt, kam uns die Idee mit der Fasnetsfigur“, erinnert sich Andrea Hotz an die Anfänge. Die Begeisterung war sofort da und hielt bis zum heutigen Tag an. „Wir sind 28 Leute, Erwachsene und Kinder, und mit Sicherheit werden wir noch mehr werden“, ist die junge Frau überzeugt. Denn das Häs des Eulengruben-Weibles kann sich sehen lassen. Wunderbare Waldfarben bilden die Basis, die Bluse ist Tannengrün, die Schürze schlammfarben. Nach Zeichnungen von Katrin Nell sind Logo, Eule und Name stilvoll auf Rücken und Schürze gestickt. Das „i“-Tüpfelchen bildet ein Filzhut, drapiert mit Blättern, Zweigen, Zapfen, Pilzen – eben mit allem, was beim Herausklettern aus einer tiefen Grube so hängen bleiben könnte. Und zu all dem Spaß wurde auch ein angemessener Trunk kreiert, zumindest für die Erwachsenen: eine „Gruba-Bria“, nur echt mit entsprechendem Etikett. Dabei lässt der Name schlimmeres vermuten als es letztendlich ist, nämlich ein leckerer Creme-Likör.

Das sagenumwobene Eulengruben-Weible, klein von Wuchs und fast einer Zwergengestalt ähnelnd, soll damals in der Dämmerung und bei Nacht umhergespukt sein. Fremde führte es tagelang auf Irrwege, nur Kindern und Menschen, die etwas Geweihtes mit sich trugen, tat es nichts. Und so heißt es auch im Lied über das Eulengruben-Weible, dass es den Arbeitern auf dem Feld von seinem guten Brot anbot, „doch niemand hat gegessen und was sie hingelegt, es wurde mit der Erde des Ackers zugedeckt“.

26 verschiedenfarbige Fäden fürs Logo

Heute braucht sich niemand mehr vor dem Eulengruben-Weible zu fürchten, aber die Schmeier haben mit dieser Figur jetzt endlich ihr einheitliches Häs. Große Unterstützung bei der Anfertigung bekamen sie von der Schneiderin Ursula Völkel aus Sigmaringen und von Maria Gabele aus Walbertsweiler, die allein für das Logo 26 Farben in ihrer Stickmaschine durchnummeriert hatte. Die Hutkreation kommt aus Langenbrunn, Adele Nalik war ein echter Geheimtipp. „Die weiß-blonden Haare, die unterhalb des Hutes angenäht sind, hat sie extra für uns bestellt. Sie stammen von den Heidschnucken, einer Schafrasse, die eher im Norden beheimatet ist“, erzählt Andrea Hotz. „Wir hatten echt tolle Hilfe und sind natürlich froh, dass alles noch rechtzeitig fertig geworden ist.“ Denn die letzten fertig bestickten Blusen hatte sie erst Freitagabend abholen können.

Die Kinder bekamen von all dem nichts mit, sie konnten es kaum erwarten, in ihr neues Häs zu schlüpfen. Mit der gleichen Kleidung und den Haaren hatten selbst die Mütter Probleme, ihre Kinder ausfindig zu machen. Mit einem rußigen Weinkorken wurden die Gesichter geschwärzt. Als auch die Erwachsenen ihre neue Verkleidung angelegt hatten, gab es nur noch breites Grinsen unter den Filzhüten.

„Qualität braucht halt doch seine Zeit“, resümierte Ortsvorsteher Otto Schütz, als er sichtlich beeindruckt als Eulengruben-Weible an sich herunterblickte. Und gewiss steht er mit dieser Meinung nicht alleine da.