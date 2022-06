Das endgültige Aus für die Sigmaringer Lehrschwimmbecken

Die Stadtwerke Sigmaringen GmbH als Betreiber der Bäder informierte bereits über die Schließung der Lehrschwimmbecken in der Grundschule Laiz und in der Geschwister-Scholl-Grundschule in Sigmaringen. Aufgrund der aktuell vorliegenden technischen Mängel mussten beide Lehrschwimmbecken geschlossen werden.

Nun teilt die Stadt Sigmaringen mit, dass endgültig abzusehen sei, dass eine kurzfristige Reparatur mit vertretbarem Aufwand und vor allem nachhaltig nicht mehr gewährleistet werden könne. Die beiden Sigmaringer Lehrschwimmbecken sind Geschichte.

Reißleine gezogen

„Es ist wie mit einem alten Auto, welches immer wieder repariert und fahrtüchtig gehalten wird, bis eine Reparatur eben nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll möglich ist. Hier sind wir nun angekommen“, bedauert Bürgermeister Marcus Ehm.

Als Inhaber und Betreiber der Lehrschwimmbecken ist die Stadtwerke Sigmaringen GmbH für die Instandhaltung sowie den sichereren Betrieb beziehungsweise die Verkehrssicherung in der Verantwortung. Daher wurde von der Geschäftsführung nun die Reißleine gezogen, da die Haftung nicht mehr kalkulierbar ist.

Die Stadt Sigmaringen hat die Stadtwerke mit diesen Aufgaben als städtische Tochter betraut und prüft aktuell gemeinsam mit den Stadtwerken, ob es eine Übergangslösung für das Schul- und Vereinsschwimmen in Sigmaringen dergestalt gibt, dass stillgelegte Schwimmbecken wieder reaktiviert oder auf benachbarte kommunale Einrichtungen ausgewichen werden kann.

Verschiedene Optionen

Darüber hinaus beleuchtet die Stadt Sigmaringen aktuell verschiedene Optionen, wie ein Lehrschwimm- beziehungsweise Hallenschwimmbetrieb zukunftsfähig aufgebaut werden kann. Dazu wird eine Bewertungsmatrix erstellt, welche den zuständigen Gremien als Entscheidungsgrundlage vorgelegt werden soll.

Die Stadtwerke sowie die Stadt werden zu den aktuellen Lehrschwimmbecken und den weiteren Optionen die Bürgerinnen und Bürger weiter informieren, sobald es neue Erkenntnisse gibt.