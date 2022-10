Das Ende von Pink und Blau: Warum Sigmaringer Kitas genderneutral werden sollen

Die Frau steht mit Schürze hinter dem Herd, zieht die Kinder groß, bekocht die Familie und putzt, während der Mann von morgens bis abends Geld verdient und anschließend müde auf die Couch fällt? Dieses Rollenbild ist heutzutage veraltet. Gleichzeitig tragen Mädchen nach wie vor pinke Kleider und die Jungs lernen, stark zu sein und nicht zu weinen.

„Rosa ist für alle da“, sagt Sandra Knör, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, und meint damit gleichzeitig eine Fortbildung, die sie für Erzieherinnen und Erzieher anbietet. Ihr Wunsch: ein neutraleres Aufwachsen für Kinder, damit die sich frei entfalten können.

Kinder sind in jungen Jahren besonders beeinflussbar

Warum Knör schon im Kleinkindalter ansetzt, hat mit der Aufnahmefähigkeit der Sprösslinge zu tun: „In dieser Zeit findet viel Prägung statt.“ Kaufen Eltern dem Mädchen klischeehaft rosa Spielzeug oder dem Jungen blaue Pullover, nehme das auch Einfluss auf das spätere Leben der Kinder. „Und sie unterstützen damit die Konsumindustrie“, ergänzt Knör und spielt damit auf Produkte an, die es sowohl in einer weiblichen als auch in einer männlichen Variante gibt, Stichwort pinke Kuscheltiere.

Von Kinderbüchern über Flyer bis hin zu Fachliteratur – Sandra Knör hat einiges in ihrem Medienkoffer zusammengebracht. (Foto: Mareike Keiper)

Ziel sei es aber nicht, etwas zu verbieten, sondern Spielräume aufzuzeigen und klarzumachen, dass es mehr gibt als Rosa und Blau. „Erwachsene sollten mehr auf die Kinder und deren Interessen achten“, so Knör. Dabei geht es nicht nur um Äußerlichkeiten wie Bekleidung oder Spielsachen, sondern vor allem um Verhalten und Gefühle.

„Jeder hat eigene Eigenschaften, die ihn ausmachen und die nichts mit dem Geschlecht zu tun haben“, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte. Dafür sollen Erzieherinnen und Erzieher sensibilisiert werden. Im Alltag der Kindertagesstätten bleibe dafür nur wenig Zeit, weshalb Knör gerne beraten möchte.

Das passiere auf der einen Seite im Dialog, auf der anderen Seite aber auch mit einem Medienkoffer, den die Gleichstellungsbeauftragte mit Flyern und Literatur, die Hilfestellung geben, aufgefüllt hat. Mit dabei sind auch Kinderbücher, die Rollen aufbrechen und keinen geschlechtsspezifischen Inhalt haben – Inspiration und Grundstock, der sich erweitern lässt. Auch Diversität im Allgemeinen wird thematisiert, wenn auch nur am Rande. Bei Elternabenden könne sich Knör ebenfalls vorstellen, das Thema etwas ausführlicher vorzustellen.

Bedarf in Kitas ist da

Der Bedarf sei jedenfalls da, sagt sie. Schon häufiger sei das Thema im Gespräch aufgekommen. Auch die Beispiele, die Knör nennt, zeigen, warum genderneutrale Erziehung mehr thematisiert werden sollte. „Das fängt schon an, wenn man einem Mädchen ein Kompliment für seinen Kleidungsstil macht – würde man das bei Jungs auch tun?“, fragt sie.

Auch das Stärken von klischeebehafteten Eigenschaften sei schwierig. Wer Jungs dazu aufruft, stark zu sein, getreu dem Motto „Männer weinen nicht“, fordere das Kind auf, seine Emotionen zu unterdrücken. Besser sei es, die Kinder individuell zu fördern und vielleicht auch mal den Spieß umzudrehen, indem Eltern ihrem Sohn das pinke Kuscheltier kaufen. „Das macht Jungs ja nicht automatisch schwul“, sagt Knör lachend in Anspielung auf die Sorge mancher Eltern, die sie schon zu hören bekommen hat.

Wirkung bis in die Familien hinein

Sofern solche Veränderungen zu Hause nicht funktionieren, seien die Kleinen zumindest einen Großteil der Zeit in den Einrichtungen, wo alle Kinder erreicht werden. „Das kann bis in die Familien wirken“, wünscht sich Knör. Bestenfalls hat das schließlich Einfluss auf das spätere Leben der Kleinen, sodass sie als Erwachsene so sein können, wie sie wollen und Rollenmuster passé sind.