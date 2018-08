Das Eislabor ist gleich nebenan

Gleich vier Eisdielen gibt es in Sigmaringen. Da fragt sich der Gast unweigerlich, wo die Unterschiede liegen. In den kommenden Tagen stellen wir die Eisdielen anhand von einheitlichen Kriterien vor. Im Internet küren unsere Leser dann einen Sieger. Heute im Porträt: die Eisdiele „La Piazza Caffe e Gelato“ am Karlsplatz. Für diese ist es der erste Sommer – und der verläuft bislang prächtig.

Herstellung: Das Eis wird im hauseigenen Eislabor etwa alle zwei Tage frisch und aus natürlichen Zutaten hergestellt. Als Basis aller Milcheissorten dient eine Mischung aus Vollmilch und Sahne, die anschließend mit natürlichen Geschmacksrichtungen aus Pasten oder Zutaten wie Nüssen angereichert wird. Das Fruchteis besteht aus Früchten, Wasser und Zucker. Für Mangoeis beispielsweise verwendet das Eiscafé auf vier Kilogramm Eis 1,4 Kilo Frucht. „Die Nüsse kommen aus dem Piemont, unsere Schokolade aus Belgien und Madagascar“, sagt Givonnai Giardulli, der Patenonkel von Inhaberin Morena Di Cianni, die zum Zeitpunkt des Gesprächs im Urlaub war.

Auswahl: 18 Sorten umfasst das Sortiment, die Geschmacksrichtungen wechseln. Die „Dauerbrenner“ Vanille, Schokolade, Zitrone oder Erdbeere gibt es natürlich immer. Darüber hinaus wagen sich die Betreiber auch an Ausgefallenes wie Salzkaramell, Holunder, Banane-Nutella oder Crema Siciliana. Auf Messen holen sich die Betreiber Anregungen. „Fast alle unsere Sorten sind glutenfrei“, sagt Givonnai Giardulli, auch Waffeln gebe es ohne Gluten. Fast alle Fruchteissorten seien vegan. Eine Kugel zum Mitnehmen kostet 1,10 Euro, zum Drin-Essen 1,30 Euro. Ein Becher Spaghetti-Eis liegt bei 5,50 Euro. Außerdem setzt das Café auf Kaffee von einem italienischen Lieferanten, Snacks (kleine Pizzen, Panini oder Dolci) sowie Prosecco und Aperitifs.

Lage: Die Lage direkt auf dem Karlsplatz mit Blick aufs Schloss zieht viele Touristen an. „60 Plätze haben wir draußen, 18 drinnen“, sagt Giardulli. Doch viele Gäste nutzen auch die Bänke bei den Bäumen neben dem Fontänenfeld, wo viele Kinder spielen. „So kommen wir an einem Sonntag schon mal auf knapp 200 Besucher auf einmal.“

Service und Öffnungszeiten: Die Gäste im Eiscafé werden bedient, man kann auch Eis zum Mitnehmen ordern. Seit Dezember 2017 gibt es das „La Piazza Caffe e Gelato“, neun Mitarbeiter arbeiten dort. Das Café öffnet auch im Winter, mit verkürzten Zeiten (10 bis 19 Uhr, ein Ruhetag), im Sommer täglich je nach Nachfrage, von 10 bis etwa 21 Uhr. Betreiberin Morena Di Cianni kommt aus Italien, wo sie BWL studiert hat. Sie kam 2015 nach Deutschland, dort sammelte sie am Bodensee Erfahrungen in einer Eisdiele.

