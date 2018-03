Das Deutsche Rote Kreuz zieht die Blicke auf sich

Der Kreisverband Sigmaringen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) feiert sein 150-jähriges Bestehen. Wie sieht eigentlich ein Rettungswagen von innen aus? Welche Aufgaben deckt das DRK, vor allem der Kreisverband Sigmaringen, ab? Diesen und weiteren Fragen konnten sich die Besucher beim DRK-Informationstag in Sigmaringen am Sonntag stellen und bei unterschiedlichen Angeboten mitmachen. Parallel fand ein verkaufsoffener Sonntag statt.

In ganz Sigmaringen waren an diesem Tag von 12 bis 18 Uhr Informationsstände aller Bereiche des DRK Sigmaringen aufgebaut. „Mit 8000 Fördermitgliedern, 900 Aktiven Mitgliedern sowie 200 Jugendrotkreuzlern sind wir die größte Hilfsorganisation des Landkreises“, sagte Rolf Vögtle, Präsident des DRK-Kreisverbands. „Wir möchten die 150 Jahre nicht nur in einem einzigen Festakt feiern, sondern in mehreren, das ganze Jahr über. Außerdem möchten wir zeigen, dass unser Aufgabenfeld über den Sanitätsdienst hinaus auch über den Sozialdienst, Katastrophenschutz, Bergwacht, Hundestaffel bis hin zur Flüchtlingshilfe geht.“ Bürgermeister Thomas Schärer und der CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Burger bedankten sich in ihrer Ansprache bei den Mitgliedern des DRK für ihr Engagement.

Neben der Ausgabe des Erbseneintopfs auf dem Marktplatz und Informationen über die Bergwacht vor dem neuen Rathaus durften die kleinen Interessierten vor der Südwestbank einen Rettungswagen von innen inspizieren. Der Wagen war in ein „Bären-Hospital“ umgewandelt worden. Hier konnten die Kinder an einem Plüsch-Bären Erste-Hilfe-Maßnahmen ausprobieren. Auf dem Karlsplatz konnten sich die Besucher rund um das Thema Rettungs- und Fahrdienst informieren. So durften auch die „großen“ Interessierten einen Blick in die unterschiedlichen Transportmittel werfen, Fragen rund um den Job eines Rettungssanitäters stellen oder sogar selbst einen Blick in die Schubladen der Fahrzeuge werfen.

Selbst beim Drogeriemarkt dm konnten sich die Einkäufer des verkaufsoffenen Sonntags in Sigmaringen mit der Aktion „Zwei für eins“ sozial beteiligen, in dem sie gleich zwei Dinge kauften und eins davon der Tafel Sigmaringen spendeten.

Zelte stehen auf dem Leopoldplatz

Auf dem Leopoldplatz war schließlich ein Kreis aus Zelten unterschiedlicher Farbe aufgebaut – der Behandlungsplatz 25. Diese Maßnahme ist vor allem zur Unterstützung in anderen Landkreisen notwendig, wenn Hilfe zu großen Notfällen angefordert wird. In den sechs Zelten werden die Patienten in unterschiedliche Farbkategorien – von rot für lebensbedrohlich über gelb bis hin zu grün für die nicht akuten Fälle – zugeordnet sowie der Transport in unterschiedliche Krankenhäuser koordiniert. Im Gebäude der Volksbank bekamen die Besucher einen Einblick in den Sozialdienstbereich des DRK Sigmaringen, darunter auch die Flüchtlingshilfe. An einer Puppe durften die Besucher ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen sowie sich bei einem heißen Getränk und einer frischen Waffel vom kalten Wetter aufwärmen. Um 14.30 Uhr hieß es „Alarm auf dem Marktplatz“ bei dem die Mitglieder des DRK einige neugierige Blicke auf sich zogen und die Menschen zum Stehenbleiben animierten: Zum Lied „Happy“, das viele zum Mitwippen brachte, tanzten sich die Mitglieder des DRK an diesem kalten Sonntag warm und erregten somit noch mehr Aufmerksamkeit an diesem Tag.