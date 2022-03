Das bietet das Bildungszentrum in diesem Jahr an

Das Bildungszentrum Gorheim hat ein neues Kursprogramm, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Nach mehreren unsicheren Monaten im vergangenen Jahr laufen die Kurse seit September 2021 fast im Normalbetrieb. „Wir sind sehr froh, dass wir von weiteren Schließungen verschont blieben und unsere Kurse normal weiterlaufen konnten. Diese Stabilität ist für unsere Teilnehmenden von großer Bedeutung“, wird Clemens Mayer, Leiter des Bildungszentrums Gorheim, in der Mitteilung zitiert.

Neu im Programm sind beispielsweise mehrtägige Achtsamkeitskurse oder Kreativitätskurse, in denen Papier marmoriert, mit Speckstein gestaltet wird oder Schalen und Schälchen getöpfert werden. Interessierte des amerikanischen Englisch können sich in einem neu beginnenden „Amercian-English-Konversationskurs“ unterhalten und für Menschen, die Französisch oder Portugiesisch neu erlernen möchten, gibt es ab Mitte März jeweils einen Anfängerkurs. Auch werden Einführungskurse in die Digitale Welt angeboten. Im Gesundheitsbereich erwarten die Teilnehmenden ebenfalls neue Angebote, wie beispielsweise Beckenbodentraining, Bodyforming oder ein Walkingkurs. Und für diejenigen, die das Haus nicht verlassen möchten, gibt es einen hybriden Pilateskurs, bei dem die Teilnahme sowohl online als auch in Präsenz möglich ist. Im Bereich der Religion und Philosophie gibt es ein Islamseminar und eines über frühchristliche Apokryphen. Das neue Programm mit Kursen von März bis August liegt sowohl im Bildungszentrum Gorheim als auch in Läden und Einrichtungen in Sigmaringen und Umgebung aus.