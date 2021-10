Das Barock-Zeitalter erleben

Die Tourist-Info bietet am Sonntag, 17. Oktober, um 14.30 Uhr eine Themenführung zum Barock in Sigmaringen an. Die Kostümführung bietet einen Einblick in das barocke Zeitalter in der hohenzollerischen Residenzstadt Sigmaringen. Bei einem kleinen Spaziergang und einer Präsentation im historischen Rathaussaal wird von neuen Moden, kuriosen Sparmaßnahmen und betrügerischen Machenschaften erzählt. Dazu wird Schokolade und ein Glas Sekt serviert. Eine Anmeldung und Bezahlung des Kostenbeitrags in Höhe von 14,50 Euro in der Tourist Info (Telefon 07571/106224, Fürst-Wilhelm-Straße 15) ist bis 14. Oktober erforderlich.