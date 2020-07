Das 36 Jahre alte Fahrzeug hat nun ausgedient

Samstagmittag in Oberschmeien: Abteilungskommandant Roland Blender und Ortsvorsteher Fritz Diebold stehen vor dem Feuerwehrgerätehaus, neben ihnen ein in die Jahre gekommener roter Mercedes. Roststellen sind selbst für den Laien unverkennbar. Korrosion und TÜV haben dem alten Einsatzfahrzeug der Oberschmeier Feuerwehrabteilung zugesetzt. Nach 36 Jahren und knapp 28 000 Kilometern Laufleistung hat das alte Tragkraftspritzenfahrzeug, kurz TSF, nun ausgedient.

Blender schaut auf die Uhr, greift zum Telefon. Auch wenn er Ruhe ausstrahlt, wirkt er etwas aufgeregt. Feuerwehrleute sind das Warten nicht gewohnt. Dann endlich biegt ein funkelnagelneues TSF-W um die Kurve, am Steuer der stellvertretende Kommandant Jürgen Rösch, dahinter im Begleitfahrzeug Kommandant Jürgen Bossert.

Das opulente Einsatzfahrzeug wird neben seinen Vorgänger geparkt, Ähnlichkeiten kann man bis auf vier Räder und ein Lenkrad nicht mehr wirklich finden. Das neue TSF-W strahlt, die Männer tun es auch. „Jetzt sind die Eigenständigkeit und Verlässlichkeit der Abteilung auf viele Jahre gewährleistet“, sagt ein sichtlich zufriedener Kommandant. Und schon hält ein zufällig vorbeikommender Autofahrer an, lässt sein Fahrerfenster herunter und fragt fachmännisch: „Ist das ein TSF?“ Er outet sich als Feuerwehrmann, der in seiner Wehr für die Beschaffung zuständig sei. „Ein TSF-W“, bekommt er die korrigierende Antwort. Denn das W ist wichtig, auch wenn es nicht für wichtig steht sondern für den Wassertank, der im Fahrzeug integriert ist. „Vorgeschrieben ist, dass im Brandfall innerhalb zehn Minuten die Wasserzufuhr am Einsatzort gewährleistet sein muss. Da die Stützpunktfeuerwehr aus Sigmaringen mindestens zwölf Minuten bis Oberschmeien benötigt, kann die Abteilungswehr jetzt diese Vorgaben mit dem eigenen Fahrzeug erfüllen“, erklärt Bossert. Das war bisher nicht der Fall.

Aber nicht nur der autarke Wassertank lässt die Herzen der Feuerwehrmänner und -frauen höherschlagen. Auch die von der Firma Ziegler aufgerüstete moderne Ausstattung zur Brandbekämpfung, die Grundausstattung zur einfachen technischen Hilfeleitung sowie die eigenständige Stromerzeugung begeistern. Blender zeigt stolz den Lichtmast, der pneumatisch ausgefahren werden und das komplette Umfeld ausleuchten kann. Auf dem Rücksitz der Fahrerkabine ist jetzt das Ausrüsten der Feuerwehrleute, zum Beispiel mit Atemschutzgerät, während der Fahrt möglich.

All das hat seinen Preis: Rund 211 500 Euro hat das TSF-W in der Anschaffung gekostet. Bossert erhofft sich durch das neue Einsatzfahrzeug eine gewisse Aufwertung der freiwilligen Feuerwehr, eine Attraktivitätssteigerung. Denn die Nachwuchs- und Mitgliedergewinnung steht ständig im Fokus. Mit der personellen Situation in der Abteilung Oberschmeien zeigt er sich sehr zufrieden. Für die 33 Aktiven und die sieben Jugendlichen heißt es nun erst einmal üben, üben, üben, um das neue TSF-W optimal zu beherrschen und zielführend einsetzen zu können. „Das alte Fahrzeug hat funktioniert, das neue jetzt ist ein Quantensprung“, zeigt sich auch Ortsvorsteher Diebod sichtlich beeindruckt. Abteilungskommandant Blender findet langsam seine Sprache wieder. „Wunderbar, wir sind allzeit bereit“, sagt er lächelnd und blickt stolz zu „seinem“ neuen Fahrzeug.