Das Übergepäck trübt die Vorfreude nicht

Nein, die eigenen Pferde nehmen die Hohenzollern-Kürassiere nicht mit auf ihre USA-Reise. Dies wäre zwar möglich, aber nicht zu bezahlen. Da die berittene Garde aber nicht auf den vierbeinigen Untersatz verzichten wollte, suchten die Organisatoren der Reise in den USA nach Pferden. Was schwieriger war, als man sich vorstellt. Der Zahlmeister Lutz Arndt suchte im Internet nach Reitställen, er nahm zu der Bad Saulgauer Stadtgarde Kontakt auf, die vor Jahren an der Steubenparade teilnahm. Er schrieb Briefe und E-Mails, fand aber keinen Reitstall in der Nähe New Yorks, der 21 Pferde offerierte.

„Ernst genommen wurden wir erst, als wir persönlich auftauchten“, erzählt Lutz Arndt vom Vorkommando, das ihn und Rittmeister Toni Rädle bereits im März für einige Tage nach New York führte. In persönlichen Gesprächen mit den Verantwortlichen des Reitstalls im Stadtteil The Bronx zurrten die Kürassiere den Mietvertrag fest. Rund 400 Euro werden pro Pferd fällig. Damit sich Reiter und Pferd kennenlernen, steuern die Kürassiere gleich nach ihrer Ankunft den Reitstall an. Es wird entschieden, welches Pferd zu welchem Reiter passt und die Pferde werden eingeritten. Dies nimmt so viel Zeit in Anspruch, dass die Kürassiere voraussichtlich gar nicht alle Veranstaltungen im Vorfeld der Parade wie Empfänge besuchen können.

21 Kürassiere und ebenso viele Begleiter werden am kommenden Donnerstag zu der neuntägigen Reise in die USA fliegen. Höhepunkt wird die Steubenparade am Samstag, 15. September, in New York sein. Der Umzug führt über die 5th Avenue und ist nach dem preußischen Soldaten Friedrich Wilhelm von Steuben benannt, der in die USA auswanderte und dort als General Strategien für den Unabhängigkeitskrieg entwickelte. Deutsche Einwanderer pflegen bei der Parade ihre Traditionen.

Der Auftritt der Hohenzollern-Kürassiere erfolgt in voller Montur. „Wir haben ein Gewichtsproblem“, sagt der Rittmeister und erzählt vom Wiegen seiner Uniform, seiner Reiterstiefel, der Pferdeausrüstung und des Pallasch (Säbel). 20 Kilo bringen die Utensilien eines Kürassiers auf die Waage.

In Gesprächen mit der Lufthansa ist den Reiseleitern zwar gelungen, einige Koffer mit der Reitausrüstung und Aufpreis im Flugzeug unterzubringen. Für den Transport der Säbel wurde eigens eine Kiste gebaut, aber die bleibt nun wegen Übergewichts in Sigmaringen.

Eine weitere Unbekannte ist die Frage: Wie reagiert der deutsche Zoll bei der Ankunft in Frankfurt? Die Sorge ist, dass die Uniformen und die Reiterausrüstung bei der Einfuhr verzollt werden müssen. Rittmeister Rädle will sich die Ausfuhr vom Zoll bestätigen lassen.

Wenige Tage vor dem Abflug überwiegt jedoch die Vorfreude. „In meiner 20-jährigen Geschichte ist diese Reise das Höchste“, sagt Kürassier Roman Kleinmann und macht sich ans Kofferpacken.