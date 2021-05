Darum sieht es an den Wegrändern unordentlich aus

Zum internationalen Tag der Artenvielfalt am 22. Mai weist Carola Scholz aus Jungnau darauf hin, dass rund 34000 Arten von Pflanzen und Tieren vom Aussterben bedroht sind. Ihrer eigenen Beobachtung zufolge sind im Kreis Sigmaringen viele seltene Insektenarten noch vorhanden, deren Anzahl nehme jedoch rapide ab.

Sie berichtet, dass Jungnau einer der wenigen Standorte für das Vorkommen des äußerst seltenen Kreuzenzian-Ameisenbläulings ist. „Der Falter ist auf den Kreuzenzian als Raupenfutterpflanze und auf eine bestimmte Knoten-Ameisenart angewiesen, in deren Bau die Raupe überwintert. Wegen dieser komplizierten Biologie kommt der Schmetterling nur noch an zehn Standorten in Baden-Württemberg vor.“ Auch der Kreuzenzian wächst in Jungnau am Wegrand. Vor diesem Hintergrund habe der Ortschaftsrat Jungnau am 19. April eine mutige Entscheidung getroffen. Die Wegränder an Feld- und Radwegen sollen in diesem Jahr erst im September gemäht werden. Dadurch soll aufgezeigt werden, wo die Mahd während des Sommers überhaupt erforderlich ist, um Verkehrssicherheit und Überblick zu gewährleisten und wo vielleicht sowieso nur niedriger Trockenrasen wächst. Im folgenden Jahr gibt es dann einen passgenauen Plan für das Mähen der Wegränder.

Der Vorteil ist, dass die Pflanzen am Wegrand im Laufe des Jahres nicht nur den Fluginsekten wie Käfern, Bienen und Schmetterlingen Nahrung bieten, sondern auch deren Raupen und Larven. Die Vermehrung auch außerhalb von Naturschutzgebieten wird so möglich und die natürliche Vernetzung der Lebensräume wird gewährleistet. Spaziergänger und Radler sollten also nicht erschrecken, wenn es in diesem Jahr auf Jungnauer Gemarkung unordentlich aussieht. „Jeder kann im Übrigen ein klein wenig dazu beitragen, dass es den Insekten bei uns in Zukunft etwas besser geht. Im Garten und auf dem Balkon kann man Pflanzen blühen lassen, die Pollen und Nektar bieten“, findet Carola Scholz.