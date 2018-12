Danny Ocean gastiert in Sigmaringen

- In die Stadthalle Sigmaringen kommt am Samstag, 12. Januar, um 19 Uhr, der Mentalist Magier und Hypnotist Danny Ocean mit seiner Show „Nicht von dieser Welt“. Wenn jemand behaupten kann, „Nicht von dieser Welt“ zu sein, dann der Magier und Mentalist Danny Ocean, heißt es in der Ankündigung.

Bereits während seines Architekturstudiums beschäftigte er sich mit Verhaltens- und Denkmustern seiner Mitmenschen und schulte sein Auge für den richtigen Moment. Mit Charme und Witz begeisterte er bereits seine Kommilitonen und machte sein Hobby vor mittlerweile über zwölf Jahren zum Beruf. Im Rahmen verschiedener internationaler TV-Auftritte faszinierte er ein Millionenpublikum und entwickelte sich zum Bühnen-Profi. Mit Leichtigkeit zieht er das Publikum in seinen Bann und berührt mit unerklärlichen und vor allem unfassbaren mentalen Experimenten und visuellen Effekten. Die Symbiose aus Logik, Intuition und unbemerkter Beeinflussung lässt eine Bühnenshow entstehen, die über das Herkömmliche hinausgeht und lange im Gedächtnis bleibt, steht weiter im Ankündigungstext des Veranstalters.

Das Wissen um die Wirklichkeit werde zerbröseln und eins sei sicher, Gedanken formen unsere Realität und diese Erkenntnis werde nicht nur in dieser Show helfen. Die Zuschauer entdecken mit Danny Ocean eine zweite Wirklichkeit, die durch Naturgesetze nicht erklärbar scheint. Es ist eine Mischung aus erlesenen mentalen Effekten, psychologischer Finesse und moderner Zauberkunst. Kann man zum Beispiel glauben, dass man durch ein kurzes Gespräch, das Beobachten von Gestik und Mimik, und der Anwendung ein paar raffinierter psychologischer Tricks, den Geburtstag eines Gastes herausfinden oder unmögliche Vorhersagen treffen kann? Und spätestens, wenn zwei Menschen, die mehrere Meter voneinander entfernt stehen, nicht nur gedanklich, sondern sogar physisch miteinander verbunden werden, verwandeln sich kritische Blicke in strahlende Kinderaugen. In dieser Show gibt es Acts aus verschiedenen internationalen TV-Auftritten. Der Mentalist begeistert mit unerklärlichen Phänomenen und unglaublichen Experimenten, die fesseln werden.

Der Reinerlös kommt dem Förderkreis der Theodor-Heuss-Realschule Sigmaringen zugute.