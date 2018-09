Daniel Hahn ist neuer stellvertretender Direktor im Haus Nazareth

Zum Oktober tritt Daniel Hahn die Stelle des stellvertretenden Direktors in der Sigmaringer Jugendhilfeeinrichtung an. Harry Seif, zuständiger Referatsleiter für die Liegenschaften und technischen Belange des Hauses, hatte das Amt interimsmäßig übernommen und gibt es nun an den 35-jährigen Pädagogen ab.

Gegen den Vorgänger Hahns und Seifs ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten (wir berichteten). Zum Stand des Verfahrens konnte die Staatsanwaltschaft am Dienstag keine Auskunft geben. Die „Schwäbische Zeitung“ berichtet in ihrer morgigen Ausgabe.

Bereits 18-jährig startete Hahn im Haus Nazareth seine pädagogische Laufbahn als Erzieher auf einer Jugendwohngruppe. In der Arbeit mit Jugendlichen initiierte er schon früh eigene pädagogische Ansätze, wie beispielsweise das Projekt „Kickstart“, das Jugendliche am Übergang zur Berufstätigkeit in ihrer Zuverlässigkeit und Eigenverantwortlichkeit förderte. Laut einer Pressemitteilung leitete er herausragende Arbeit in der Freizeit- und Erlebnispädagogik, die in großem Maße dazu beiträgt, Kinder und Jugendliche, die in der Jugendhilfe aufwachsen, durch eigene und gemeinsame Erfolgserlebnisse fürs Leben stark zu machen. Als Assistent der Fachbereichsleitung und später dann Referatsleiter lag ihm besonders der Aufbau und die Etablierung des intensivpädagogischen Bereichs am Herzen.

Der zweifache Vater ist mit einer Juristin verheiratet, die, wie er schmunzelnd meint: „oh ja oft, viel und lang auf mich verzichten musste“, nicht zuletzt auch deshalb, weil er die Studien zum Sozialwirt und danach zum systemischen Therapeuten noch neben der Regelarbeit absolviert hat. „Seine Berufung durch den Verwaltungsrat war einstimmig“, so dessen Vorsitzender Dekan Christoph Neubrand. „Wir kennen Daniel Hahn seit fast zwei Jahrzehnten als zuverlässigen Motor in unserem pädagogischen Getriebe und das garantiert ohne Schummelsoftware“, bekräftigt er.