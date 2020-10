In der Zeit zwischen Donnerstag und Samstag hat ein Unbekannter in der Antonstraße an mehreren Häusern Dachrinnen demoliert. Insgesamt vier Rinnen dellte der Täter nach Angaben der Polizei an mehreren Stellen ein und verursachte so einen Schaden von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07571/1040 zu melden.