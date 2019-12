Dörflicher Advent in Unterschmeien überzeugt mit Tradition

Einen stimmungsvollen Vorabend des dritten Advents hat vielen Besuchern der dörfliche Advent in Unterschmeien beschert. Der kleine aber feine Weihnachtsmarkt kommt ohne großes Brimborium aus. Stattdessen setzen Vereine und Gruppen auf Qualität und Atmosphäre. Das kommt an: Am Samstag verbrachten zahlreiche Besucher ihren Abend auf dem Platz vor der „Alten Schule“.

Heimo Frenzel, Vorsitzender der Bürgerstiftung Dorfgemeinschaft Unterschmeien, begrüßte sie zusammen mit Ortsvorsteher Tobias Frick. In diesem Jahr fand der dörfliche Advent zum siebten Mal statt – „beinahe schon eine Tradition“, freute sich Frenzel. 2012 war die weihnachtliche Veranstaltung „im kleinen Rahmen gestartet und ist seitdem stetig gewachsen“.

So setzten die Veranstalter auch in diesem Jahr auf ihr bewährtes Konzept. An einigen Stellen gab es jedoch Neuerungen. So brutzelten die Mitglieder des Sportvereins wieder „Rote“ und „Wilde“ – rote Würste und als Spezialität Würste aus Wildfleisch. Mit dampfenden Tellern verließen die Besucher den Stand der Feuerwehr. Sie hatte neben ihrem Klassiker, der Gulaschsuppe, einen veganen Eintopf im Angebot.

Während in der Vergangenheit Familie Mors den Bastelstand betreute, waren es heuer die Familien Kaut und Janz. Das Pfarrgemeindeteam servierte süße Waffeln und Kinderpunsch. Gleich daneben schenkten die Ledigen Hochprozentiges aus. Die Fischer waren für den Christbaumverkauf zuständig.

Noch mehr konnten die Besucher mitnehmen: die Bürgerstiftung bot die Festschrift zum St.-Anna-Jubiläum an. Außerdem war wieder der Schmeientaler erhältlich. „Eine eigene Währung hier im Täle – ganz ohne Wertverlust“, wie Frenzel sagte. Der Taler ermögliche der Bürgerstiftung, „so manches Projekt zu realisieren“.

Der Kindergarten Schmeien eröffnete das Unterhaltungsprogramm, dieses Mal nicht im Zelt, sondern mitten unter den Zuschauern – mit einem Lied und Windlichtern. Seinen ersten Auftritt beim dörflichen Advent hatte der Männergesangverein Schmeien unter Leitung von Julian Mack. Der Beifall war groß und auch Ortsvorsteher Frick fand: „Ihr habt uns gut auf Weihnachten eingestimmt.“ Nächstes Jahr solle der MGV wiederkommen.

Für Stimmung sorgten ebenfalls das Jugendorchester Fortissigmo und die Fortekids der Stadtkapelle Sigmaringen. 2020 soll der Unterschmeier Dorfadvent nachhaltiger werden, verriet Ortsvorsteher Tobias Frick. Die Plastikbecher weichen dann solchen wie in Sigmaringen, kündigte er an. Das Ziel sei weniger Abfall.