Cyberangriffe und Callcenter-Delikte boomen

Ende vergangenen Jahres haben sich Vertreter des Landkreises Sigmaringen und des Polizeipräsidiums Ravensburg zu einer ersten gemeinsamen Sicherheitskonferenz getroffen. Der Themenkreis reichte von Cyberkriminalität, Stärkung der Zivilcourage bis zu Verkehrslärm.

Vom Polizeipräsidium Ravensburg kamen laut Pressemitteilung Polizeipräsident Uwe Stürmer, Polizeivizepräsident Fred Braun sowie Vertreter der Schutzpolizeidirektion, des Führungs- und Einsatzstabes, des Referats Prävention, Leiter der Polizeireviere Sigmaringen und Bad Saulgau, Leiter der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen sowie des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt ins Landratsamt. Von Seiten des Landkreises Sigmaringen nahmen neben Landrätin Stefanie Bürkle und der Ersten Landesbeamtin Claudia Wiese auch der Dezernent für Soziales sowie Vertreter des Fachbereichs Recht und Ordnung teil. „Gerade in Krisenzeiten und bei sicherheitsrelevanten Themen ist der persönliche Austausch äußerst wertvoll“, wird Polizeipräsident Uwe Stürmer zitiert.

Zu Beginn wurden aktuelle Entwicklungen im Kriminalitätsgeschehen seitens der Polizei vorgestellt. Markant sei hier die massive Verlagerung von Deliktsfeldern in das Internet. So nehmen insbesondere Betrügereien durch sogenannte Callcenter-Delikte wie „Falscher Polizeibeamter“ und „Schockanrufe“ weiterhin erheblich zu. Von diesen seien häufig Senioren betroffen. Aber auch Cyberangriffe boomen. Hier seien insbesondere größere Wirtschaftsunternehmen sowie Behörden und Organisationen im Visier. Gerade im Hinblick auf den immensen Schaden und die massiven Einschränkungen in den betrieblichen oder behördlichen Abläufen komme dem technischen Schutz der IT eine zentrale Bedeutung zu.

Alle Teilnehmer der Sicherheitskonferenz bestätigten laut Mitteilung, dass die zurückliegenden bzw. anhaltenden Krisen zu einer Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger geführt haben, die das persönliche Sicherheitsgefühl des Einzelnen beeinträchtigt. „Veranstaltungen, wie die Verleihung des Zivilcourage-Preises in Sigmaringen sind ein hervorragendes Instrument, um Bürgerinnen und Bürger zu ermutigen, im Bedarfsfall aktiv zu werden und sich stark zu machen“, so Landrätin Bürkle.

Auch die Polizei unterstützt diesen Ansatz mit entsprechenden Angeboten in schulischen Einrichtungen, heißt es weiter. Ebenfalls thematisiert wurden demnach die zunehmenden oft aufwändigen Fahndungen nach vermissten Personen, die wegen einer Demenzerkrankung orientierungslos sind. Hier soll weitere Vorsorge getroffen werden, um diesen Personenkreis noch besser zu schützen.

Im Hinblick auf Verkehrskontrollen gibt es im Landkreis Sigmaringen insgesamt sechs Strecken, bei denen es zu einer Häufung von Motorradunfällen kommt. Davon liegen vier im Donautal. Auch die Zahl der Beschwerden hinsichtlich der Lärmbelastung durch laute Autos und Motorräder habe zugenommen. Wie es weiter heißt, stehen der Kreisverwaltung oftmals jedoch keine rechtlichen Möglichkeiten zur Verfügung, um notwendige Maßnahmen, wie zum Beispiel bauliche Veränderungen, durchzuführen. Im Lautertal konnten Beschränkungen eingeführt werden. Dagegen seien im Donautal vergleichbare Beschränkungen aufgrund des engen rechtlichen Rahmens nicht möglich. Daher seien stringente Kontrollen – vor allem an Wochenenden – ein wichtiges Signal. So habe der Landkreis eigens einen zusätzlichen Messbediensteten zur Verkehrsüberwachung fürs Wochenende eingestellt. Die Polizei habe neben einem Aktions-Monat mit Geschwindigkeitsmessungen, Anhalte-Kontrollen und Lärmmessungen weitere sieben größere Kontrollaktionen durchgeführt.