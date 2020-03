Coronavirus zwingt Kirche zur Absage von Konzert

Das Jazz-Konzert am Samstag, 7. März, um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Sigmaringen muss abgesagt werden. Dies teilt Kantor Sukwon Lee am Freitagabend mit. Da ein Künstler mit dem Coronavirus erkrankt sein könnte, darf er seine Wohnung in Tübingen nicht verlassen. Geplant war der Auftritt „Just 3 Left“ mit dem satirischen Thema „Das 11. Gebot: Du sollst nicht lärmen“. Ob und wann das Konzert nachgeholt wird, steht noch nicht fest.