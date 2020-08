Corona-Verdachtsfall verhindert Zeugnisübergabe

Das Schuljahr hat wegen der diesjährigen Ausnahmesituation den Abschlussjahrgängen, die jeweils den Haupt- oder Realschulabschluss in Klassenstufe neun und zehn an der Theodor-Heuss-Realschule erlangen wollten, einiges abverlangt, heißt es in einer Pressemitteilung.. Nach der coronabedingten Unterbrechung erhofften sich Schüler, Eltern und Lehrer eine reibungslose Prüfung und die gesundheitsbedingte Teilnahme aller. Deshalb zeigte sich auch die Schulleitung sehr froh darüber, dass 72 Schüler der drei zehnten Klassen und neun Jugendliche aus der neunten Klasse alle Prüfungsteile absolvieren konnten.

Besonders spannend wurde die Situation aber nochmals am Tage der geplanten Abschlussfeier der Zehntklässler. In der Aula waren ein feierlicher Festakt und die würdevolle Zeugnisübergabe eingeplant. Leider machte ein Corona-Verdachtsfall (die SZ berichtete) dieses Vorhaben zunichte, heißt es in dem Schreiben. Auf dringenden Rat des Gesundheitsamtes hin, musste die Feier kurzfristig abgesagt werden, um die dringliche Nachverfolgung von Kontaktpersonen und Testungen zu ermöglichen und die Gefahrenlage einzuschätzen. Leider konnten die Absolventen der Klasse 10 ihre Reifezeugnisse nur noch abholen.

Auch die Klassenlehrer Alexander Jäger (10a), Jürgen Gutbrot (10b) und Sabine Barth (10c) waren laut der Mitteilung traurig darüber, dass sie ihren Schützlingen nur noch kurze Abschiedsworte auf dem Schulgang mitteilen konnten. Wie sich im Nachhinein herausstellte, gab es bei den Kontaktpersonen zu einem positiv getesteten Mitschüler glücklicherweise keine Ansteckungen. Aufgrund der Lageeinschätzung an den darauf folgenden Tagen durfte die separat geplante Abschlussfeier der Neuntklässler in der Aula der Schule durchgeführt werden. Unter Beachtung der Hygieneregeln konnten die verbleibenden Abgänger ihren Hauptschulabschluss entgegennehmen, nachdem Rektor Fredrich und Konrektorin Kipfmüller ihre Glückwünsche in einer kleinen Rede und Grußworte mitgeteilt hatten. Die Kernfachlehrer Peter Winterle und Angelika Rother freuten sich mit den Absolventen und deren Eltern darüber, dass diese ihre Wünsche für die Zukunft mit Luftballons zum Abschluss steigen lassen konnten.

Schulabgänger mit Hauptschulabschluss:

Bingen: Dilara Dumangöz. Laiz: Paul Kanal. Sigmaringen: Elma Bucuk, Hadeel Rae, Anna-Sophie Schiller, Michelle Schramm, Ivana Stanojevic, Milian Voß, Eliz Jülide Yasar.

Schulabgänger mit Realschulabschluss und Belobigungen (B) sowie Preisen (P):

Aach-Linz: Melanie Müller (B). Ablach: Mirija Jane Strobel. Bingen: Ronny Müller. Bittelschieß: Pia Herre (B). Engelswies: Sina Kira Braun, Daya Shanice Willing. Göggingen: Lea Sauter, Annika Spiess (B). Hausen i.Tal: Defne Akyürek. Hitzkofen: Michelle-Marie Roth, Vanessa Thiel, Corvin Vidmar (B). Hochberg; Pascal Blum. Inzigkofen: Max Bauer, Lukas Bosch (B). Jungnau: Jonas Mezger, Niklas Stegmaier (P), Justin Winkelmann. Krauchenwies: Samira Ari (B), Serhat Arslan (B), Ilker Kandemir, Maximilian Rausch, Emilia Ruprecht (B), Emilie Schander, Carina Franziska Vonnier. Laiz: Jonas Gayer (B), Daniil Kercz, Anja Lober, Axel Lober (B), Elias Meschonat, Kathrin Rudi, Daniel Schwagerus, Mirson Shala, Marlon Wolf (P). Oberschmeien: Jannik Blender (B), Tim Gastel. Rohrdorf: Anais Haubold-Juliá. Sigmaringen: Adea Alija, Elona Alija (B), Stepan Alyunov, Sarah Casella, Leonie Göttler (B), Anne Kanal, Philipp Kiertucki, Jessica Klassen, Evelyn Kroo, Alexander Lehmann, Yale Celine Malek, Maximilian Mellert, Maria Rita Mimmo, David Mittelbach (B), Fabian Obrusnik, Mikel-Michael Peschke, Philipp Rieß, Jessica Schmidt, Madleen Schulz, Melissa Söker, Laura Spacca (B), Max Stärk, Eflal Nur Turan, Viktor Weinberg, Nico Werner (B), Paul Wurster, Anna-Maria Maas, Arthur Maas (B). Sigmaringendorf: Emily Anna Beuth, Xenia Lutz (B), Jonas Paul Thiel (B). Vilsingen: Dilara Karaca.