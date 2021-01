Corona steigert den Wunsch nach Hilfe

Die Corona-Pandemie hat den Beratungsbedarf beim Donum Vitae Regionalverband Hohenzollern spürbar steigen lassen. Die Verunsicherung um die eigene Gesundheit erhöht den Beratungsbedarf.

„Bei Schwangeren, jungen Familien und bei Alleinerziehenden macht sich Verunsicherung und Sorge um die eigene Gesundheit und die des Kindes breit, Einkommen reduziert sich durch Kurzarbeit, die Angst vor Arbeitslosigkeit ist präsent, die Herausforderungen durch die Kinder zu Hause sind groß, Eltern kommen an die Grenze ihrer Belastbarkeit,“ schildert Beraterin Ingrid Weinmann die Situation. In der Konfliktberatung sei besonders die Angst vor einer unsicheren Zukunft das entscheidende Thema. Umso wichtiger sei daher die unveränderte Erreichbarkeit der Beraterinnen für alle ratsuchenden Frauen und Paare.

„Die Verlängerung des bundesweiten Lockdowns mit den strikten Kontaktbeschränkungen hatte und hat gravierende Auswirkungen auf den Arbeitsalltag in unserer psychosozialen Beratung“, erklärt Martin Bösch, Vorsitzender des Donum Vitae Regionalverbands Hohenzollern. „Wie sind sehr froh, dass es uns gelingt, trotz aller Einschränkungen nah bei den Frauen und Familien in Not zu bleiben und ihrem Beratungsbedarf unverändert nachzukommen.“ Dafür waren, so berichtet Ingrid Weinmann, kreative Lösungen und Flexibilität gefragt. Die Beratungsarbeit wurde wie gewohnt fortgeführt – nur eben unter anderen Voraussetzungen und mit anderen Mitteln.

In Zeiten des strikten Lockdowns waren und sind weiterhin persönliche Beratungen die Ausnahme, nur schwierige Konfliktberatungen finden unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln in Präsenz statt. Alle anderen Beratungen finden per Video statt, da der Regionalverband Hohenzollern bereits frühzeitig die Lizenz für das datenschutzgesicherte und unkomplizierte Videoprogramm „Elektronische Visite“ (ELVI) erworben hatte. „So können wir - vor allem in der Konfliktberatung – den Klientinnen weiterhin einen persönlichen Kontakt anbieten und der Tragweite der Beratung gerecht werden,“ erläutert Ingrid Weinmann.

Telefonische Beratung findet fast ausschließlich in der allgemeinen Schwangerschaftsberatung statt, da hier die Inhalte fassbarer und am Telefon gut kommunizierbar seien. Eine Einschränkung besteht für die Arbeit von Donum Vitae auch darin, dass die Beratungsstelle in Bad Saulgau coronabedingt in den Zeiten des strikten Lockdowns nicht geöffnet bleiben kann, da sie sich im dortigen Krankenhaus befindet. Die Klientinnen werden stattdessen in Sigmaringen oder auch per Telefon- oder Videoberatung betreut.