Die Kfz-Zulassungsstelle in Sigmaringen bleibt am Donnerstagnachmittag, 28. Juli, geschlossen. Das teilt das Landratsamt mit. An diesem Donnerstag ist die Kfz-Zulassungsstelle nur bis 12.30 Uhr geöffnet.

Das Landratsamt nennt als Ursache krankheitsbedingte Ausfälle, es gab es einen Corona-Ausbruch bei Mitarbeitern. Die Außenstellen in Bad Saulgau und Pfullendorf sind an diesem Tag wie gewohnt zu erreichen.