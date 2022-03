Corona-Infektionen: SRH-Kliniken schränken Behandlung ein

Der Landkreis Sigmaringen belegt nach Informationen des Robert-Koch-Instituts bei den Corona-Infektionszahlen, gemessen an der Sieben-Tage-Inzidenz, derzeit bundesweit Platz 1. Einen Höchststand an infizierten Patienten verzeichnen auch die SRH-Kliniken im Landkreis Sigmaringen, wie aus einer Pressemitteilung der SRH-Kliniken hervorgeht.

„Die Lage ist sehr ernst und hat sich rasant entwickelt. Wir haben mit tagesaktuell 51 infektiösen Patienten den Spitzenwert in dieser Pandemie erreicht und stellen uns auf einen weiteren Anstieg in dieser 6. Welle ein“, sagt Professor Dr. Georg von Boyen, Leiter des Coronastabs in den SRH Kliniken im Landkreis Sigmaringen und Chefarzt der Medizinischen Klinik am Dienstag. „Wir haben uns deshalb entschieden, jetzt auch das bisherige Sicherheitskonzept situativ anzupassen.“

Bislang wurden infektiöse Patient:innen ausschließlich auf speziellen Coronastationen am Krankenhausstandort Sigmaringen behandelt, diese Regelung galt seit Pandemiebeginn. Ab sofort sollen sie nun, wenn sie nach einer ärztlichen Beurteilung als vollkommen symptomfrei gelten, von den Coronastationen auf die eigentliche medizinische Fachabteilung verlegt und dort in speziellen Zimmern mit Isolierstatus weiterbehandelt werden. Eine Zurückverlegung erfolge bei Symptomfreiheit auch in die SRH Krankenhäuser in Bad Saulgau und Pfullendorf. Auch dort stünden Patientenzimmer mit Isolierstatus zur Verfügung.

Konzentration auf Intensiv- und Notfallbehandlungen

Bereits in den vergangenen beiden Wochen sei die Situation in den Kliniken sehr angespannt gewesen, denn zu den hohen infektiösen Patientenzahlen seien teils hohe coronabedingte Personalausfälle, heißt es in der Pressemitteilung. „Der Betrieb wurde deshalb weitestgehend auf Intensiv- und Notfallbehandlungen sowie sehr dringliche Behandlungen zum Beispiel bei Krebs eingeschränkt. Plan- und verschiebbare stationäre Aufnahmen und ambulante Eingriffe wurden abgesagt“, schreibt Barbara Koch, Pressesprecherin der SRH-Kliniken im Kreis Sigmaringen. Das Corona-Team habe tagesaktuell die Situation analysiert und entschieden, welche Maßnahmen bei den zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten am besten greifen. Dazu gehöre auch, die Organisation der Patientenbehandlung so zu gestalten, dass die Ärzte und Pflegefachkräfte nicht überbelastet werden und gleichzeitig die fachgerechte und qualitativ hochwertige Versorgung für die Patienten gewährleistet bleibt.

Besucherstopp gilt weiterhin

Um die Weiterverbreitung des Coronavirus und das Infektionsrisiko für Patienten zu minimieren, gilt an allen drei Standorten -Sigmaringen, Bad Saulgau, Pfullendorf - weiterhin das Besuchsverbot. Ausgenommen davon sind lediglich Angehörige, die einen im Sterben liegenden Patienten besuchen wollen, eine Begleitperson, welche eine Schwangere bei der Geburt begleiten möchte und die Begleitperson eines minderjährigen Kindes.

Das Anti-Corona-Maßnahmenpaket in den SRH Kliniken im Landkreis Sigmaringen könne je nach Entwicklung der Ausbreitung und Infektionsrate im Landkreis gegebenenfalls erneut angepasst werden. Die Ärzteschaft und die Pflegefachkräfte appellieren eindringlich an die Bevölkerung, die Mundschutz-, Hygiene- und Abstandsregeln sowie die gesetzlichen Vorgaben zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer weiter einzuhalten. Nur so bestehe die Chance, bald wieder zum Normalbetrieb im Krankenhaus übergehen können.