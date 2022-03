Corona-Ausbruch im Annahaus

Im Sigmaringer Annahaus sind 27 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt Barbara Koch, Sprecherin der SRH-Kliniken im Kreis, auf Nachfrage mit. Die SRH betreibt das Fachpflegeheim in Sigmaringen, insgesamt leben dort 63 Menschen mit chronisch psychischen Erkrankungen.

„Dies ist im bisherigen Pandemieverlauf der höchste Infektionswert in der Einrichtung und sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner als auch für die Beschäftigten eine sehr herausfordernde Situation“, teilt Koch mit. Man habe in der Einrichtung ein engmaschiges Hygienekonzept für die Bewohnerinnen, Bewohner und Beschäftigten etabliert, welches neben den AHA Regeln und dem Tragen einer FFP2-Maske auch eine tägliche Testdurchführung beinhalte. Nun sei man „in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt“, so Koch. Zuerst hatte der „Südkurier“ über das Geschehen in Einrichtung berichtet.

Am Montag meldet das Landratsamt 205 Neuinfektionen im Kreis, für 519 Menschen endet die Quarantäne, weitere Todesfälle gibt es nicht. In den drei Krankenhäusern im Kreis, so Koch, liegen am Montag 38 mit dem Coronavirus infizierte Patientinnen und Patienten, auf der Intensivstation sind es zwei.