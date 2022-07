Claudia Borowsky in der Galerie „im Häusle“

In der Galerie „Kunst im Häusle“ stellt Claudia Borowsky ab dem 17. Juli unter dem Titel „Ursprüngliches“ eine Auswahl ihrer Beton- und Papierarbeiten aus. Die Vernissage beginnt um 14 Uhr.

Claudia Borowsky erkundet in ihrer künstlerischen Arbeit die plastischen Wirkungen von Material, dessen Möglichkeiten und Grenzen. Handlungsleitend ist für sie die Frage, auf welche Weise das Material mit seiner Eigendynamik den Werkentstehungsprozess und den Inhalt einer Arbeit mitbestimmt und dadurch zum Koautor eines Werkes wird.

Die Freiburger Künstlerin arbeitet zum einen mit Papier und formt es zu Gesichtern, Köpfen und Körpern. Ihr Interesse liegt hierbei am Vorgang des Faltens als elementares plastisches Element. Inwieweit lässt sich ein herkömmliches Blatt Papier durch Falten und Biegen der Oberfläche steuern? Lassen sich daraus komplexe Formen wie die menschliche Gestalt umsetzen?

Zum anderen arbeitet Claudia Borowsky mit Beton. Ausgehend von Experimenten mit Teig, füllt sie schwere Betonmasse in Nylonstrumpfhosen, verdreht sie in sich selbst und setzt sie Zugkräften und der Schwerkraft aus. Der Beton härtet zu organischen runden Formen aus. In ihren Arbeiten setzt Claudia Borowsky immer wieder Material und Mensch zueinander in Beziehung. Neben installativen Arbeiten und ungegenständlichen Plastiken entstehen figürliche Arbeiten, die den Menschen in seiner Ursprünglichkeit thematisieren.