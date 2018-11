Christoph Sonntag ließt dem Zeitgeist die Leviten

Der König des schwäbischen Kabaretts Christoph Sonntag hat am Freitag in der Stadthalle Sigmaringen gastiert. Mit seiner Live-Comedyshow „Bloß kein Trend verpennt“ brillierte der Humorist und Meister der spitzen Worte vor rund 300 Gästen mit seinem frechen, originellen Abriss aus dem täglichen Wahnsinn in Sachen Trends, Hip- und Coolness.

„Hallo Sigmaringen, ich bin hier ein bisschen früher angekommen und habe mir alles angeguckt, die Museen, die Denkmäler, die Fussgängerzone, es ist toll, wenn du sagen kannst, nach zehn Minuten bin ich fertig“, so satirisch wortgewandt und immer zum Totlachen stellte sich der gebürtige Waiblinger seinem Publikum in Sigmaringen vor. In Sigmaringen sei die Welt noch in Ordnung, war das Resümee des Vorzeigekabarettisten aus Baden-Württemberg.

Bekannt wurde der Stand-Up Comedian durch seine Radio-Comedy-Serie „Alte Zeiten Neue Zeiten“, welche im Sendegebiet von SWR 3 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ausgestrahlt wird. Seit September tourt Sonntag mit seiner neuen Erfolgscomedy „Bloß kein Trend verpennt“ durchs Ländle. Der 56-jährige Vollblut-Kabarettist bringt dabei mit seinem schwäbischen Dialekt vermeintliche Megatrends der heutigen Zeit auf den Punkt und in 22 Städten die Menschen vor Lachen zum Weinen. Eine populistische Idee treibe die Massen um, in England stehe der Exit aus dem Brexit an, das CDU-Parteiprogramm passe mittlerweile auf einen Bierdeckel und Parteivorsitzender Horst Seehofer habe wohl ein Porzellan-Syndrom, also nicht mehr alle Tassen im Schrank, gab der diplomierte Landschaftsplaner zum Besten.

Ob die politische Situation in Europa, die tolle Zeit in Deutschland während fünf Monate ohne Regierung und die Herrschaft der GroKo, welche Sonntag kurzerhand mit „Großes Kotzen“ übersetzte, der Mann der scharfen Worte setzte alles gekonnt in Szene. „Seitenbacher-Feinstaub-Müsli, aber warum interessieren wir uns überhaupt für Trends, warum soll ich ein Müsli essen, bloß weil mich die Werbung nervt?“ Diese Frage warf der Kabarettist ins Publikum. Jeder einzelne Zuhörer hing ihm förmlich an den Lippen. Jeder Satz war oder endete mit einem komödiantischen Kracher.

Norbert und Sabine Ruck aus Tuttlingen wurden von Sonntag als Ehepaar kurzerhand in das Geschehen auf der Bühne mit eingebaut. „Es hat gepasst, es war nicht unangenehm und es war sehr lustig“, sagt Norbert Ruck, der mit seiner Ehefrau den Comedy-Star aus dem SWR3 Comedy Programm seit Jahren kennt und verehrt. „Es ist eine tolle Situationskomik, die für mich sehr angenehm war und im Moment entstand, überhaupt nicht aufdringlich. Er liegt immer voll im Trend, er ist einfach toll“, ergänzt Sabine Ruck und freute sich über das aktuelle Buch und den Adventskalender, die Christoph Sonntag den beiden vor der Pause zum Dank überreichte.

„Wer jetzt da ist, ist voll im Trend und hat keinen Trend verpennt“, lautete die Ansage zur zweiten Hälfte des ultimativen Unterhaltungsprogrammes mit dem speziellen Live- und Eventcharakter. Emotional, abwechslungs- und temporeich berichtet Sonntag über selbst erlebte Familienidylle, Alltagskultur und aktuelle Freizeittrends. Im Genre Comedy brilliert der auch sozial stark engagierte Schwabe mit Polit-Satire vom Feinsten. Als Lutheraner Christophorus Sonntag in langer Mönchskutte aus dem 17. Jahrhundert präsentierte sich der Jongleur der spitzen Worte und erzählte, was dieser heutzutage zu Baden-Württemberg, zu Deutschland und zu dieser Welt zu sagen hätte. Er las den Politikern die Leviten, stellte die orientierungslose Angela Merkel vor und sorgte mit Handpuppen von Winfried Kretschmann und Günther Oettinger für großes Amüsement. Radelte „trendy“ mit Klapprad über die Bühne, spielte auf einer LED-beleuchteten Geige aus dem 17. Jahrhundert und rockte zu Musik von AC/DC ab.

Eine großartige Abendshow lieferte der Schwabe ab, servierte hier und da ein „must have-le“ in Sachen Trends mit Zeitgeist und war sogar schon in Amerika mit einem Comedy Programm unterwegs. Über zwei Stunden am Zahn der Zeit mit Showeinlagen der Extraklasse, Tanz- und Gesangseinlagen prasselten auf das Publikum ein. Glücklich mit CD, Buch oder Adventskalender ihres Comedy-Stars in der Hand verließen die Gäste freudestrahlend die Halle des Geschehens.