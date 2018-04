Christof Probst zieht Bewerbung zurück

Christof Probst hat seine Bewerbung für den Schulleiterposten an der Bilharzschule zurückgezogen. Dies sagte er auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Er habe vom Schulamt einen Hinweis bekommen, dass er sich im Falle einer Bestellung in Vollzeit auf die Arbeit an der Bilharzschule konzentrieren müsse.

Doch Probst wollte seinen Auftrag an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten weiterführen. Der kommissarische Rektor leitet die Schule nun bis zu einer Neubesetzung. Danach wechselt er zurück auf die Position des Konrektors. Bis wann ein Bewerber gefunden sei, das konnte der Leiter des Schulamts, Gernot Schultheiß, nicht sagen. Ursprünglich sollte die Stelle des nach Stetten gewechselten Klaus Flockerzie zum neuen Schuljahr wiederbesetzt sein. Es sei unsicher, ob dieser Termin zu halten sei. Aktuell gibt es nach Informationen unserer Zeitung eine Bewerbung von einer leitenden Pädagogin, die an einer anderen Schule im Kreis einem Schulleitungsteam angehört.

Ab dem neuen Schuljahr werden die Bilharzschule und die Luise-Leininger-Schule enger kooperieren. Die beiden Schulen bleiben zwar selbstständig, doch sie werden Räume gemeinsam nutzen und die Lehrerkollegien werden sich stärker austauschen. „Dies war Wunsch des Gemeinderats“, sagt Schulamtsdirektor Schultheiß.

Geplant sei auch ein gemeinsamer Unterricht – auch im Hinblick auf die Inklusion, also die Regelbeschulung von Schülern mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung, werden sich die Pädagogen stärker austauschen. „Hier brauchen wir die Fachleute der Luise-Leininger-Schule“, kündigt Christof Probst an. Wenn Schüler der Förderschule an der Werkrealschule schnuppern möchten, sei dies künftig auf dem kleinen Dienstweg möglich, so Probst.