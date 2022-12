Chorgemeinschaft „Wir für Euch“ singt vor vollem Haus

Die Stühle des Gemeindesaales St. Fidelis Sigmaringen wollten gar nicht ausreichen, so groß war laut Mitteilung der Andrang beim ersten großen Konzert nach dreijähriger Pause. Es gastierte die Chorgemeinschaft „Wir für Euch“, die seit 35 Jahrenfür karitative Zwecke singt und mit ihren Auftritten schon viele Hilfsbedürftige unterstützte. In einer anschließenden kleinen Feierstunde wurde Pfarrer Ekkehard Baumgartner eine Spende in Höhe von 1.021,52 Euro für den Fidelisfonds übergeben.

„Wir unterstützen unbürokratisch hilfsbedürftige Mitglieder der Gemeinde. Es werden immer mehr“, so Baumgartner. Hanni Tikkala führte altbewährt und gekonnt durchs Programm. Präsentiert wurden die Lieder „All you need is love“, „The Lion sleeps tonight“ und „Something stupid“. A-capella-Musik ertönte „Je vole“, „Beach-Boys-Medley“ und „“Don‘t stop me now“, begleitet von Manfred Zmeck am Flügel. Nach der Zugabe mit Music“ und „Siyahamba“ wurde der Chor mit reichlich Applaus verabschiedet.