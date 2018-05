Chor Living Voices singt am Samstagabend in Gorheim

Der Gospelchor Living Voices gibt im Rahmen seines 25-jährigen Jubiläumsjahres ein Konzert in der Gorheimer Kirche. Beginn ist am Samstagabend um 19 Uhr. Voller Sangesfreude und hoch motiviert nach ihrer erfolgreichen Chorreise nach Bulgarien wird das einstündige Programm für jeden Geschmack etwas im Angebot haben, verspricht die Ankündigung. Der Gospelchor Living Voices, das sind Sänger unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Temperamente, die die Liebe zur Musik, zum Gospel, zum Singen und zur Gemeinschaft mitbringen. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der Chor zu einem facettenreichen, ausdrucksstarken Gemeinschaft. Immer mal wieder zieht es den Chor in die Kreisstadt, da dem Chor einige Mitglieder aus Sigmaringen angehören. Die Ursprünge des Chores sind jedoch in Veringenstadt.

Sein 25-jähriges Bestehen begann der Chor mit einer Reise nach Bulgarien, bei der zwei Konzerte und ein Gottesdienst gesungen wurden. Begleitet wird der Chor von einer kleinen Band. Martin Schidlo aus Sigmaringen begleitet am Schlagzeug und am Bass Ekki Heim aus Mössingen. Musikalischer Leiter ist Anton Roggenstein, der auch am Klavier begleitet. Er ist studierter Jazz-, Schul- und Kirchenmusiker und Preisträger von Orgel- und Chorwettbewerben. Neben der Chor- und Konzerttätigkeit ist er Pianist am Landestheater Tübingen und dort ebenfalls zuständig für den Bereich Chor.

Bei dem etwa einstündigen Programm wird eine Auswahl an modernen Chorstilen zum Vortrag kommen, darunter das weltweit bekannte Weltjugendtaglied von Polen, das der Chor in mehreren Sprachen singt.