Chor gestaltet Adventssingen

In der Pfarrkirche St. Johann in Sigmaringen findet am Sonntag, 30. November, um 18 Uhr das diesjährige Adventssingen statt. Das Adventssingen wird vom Kinder- und Jugendchor St. Fidelis/St. Johann und dem Chor St. Johann gestaltet. An der Orgel von St. Johann spielt Volker Bals. Die Leitung liegt bei Bezirkskantor Klaus Krämer. Beim Adventssingen sind alle Besucher eingeladen, bekannte Adventslieder gemeinsam und im Wechsel mit den Chören zu singen. In diesem Jahr werden auch die neuen adventlichen Lieder aus dem Gesangbuch „Gotteslob“ erklingen. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die musikalische Arbeit wird gebeten.