Chancenverwertung verhindert eine bessere Platzierung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kreisliga B hat mit dem TSV Neufra einen souveränen Tabellenführer, der mit neun Punkten Vorsprung auf den Dritten SGM Schmeien/Sigmaringen/Laiz in das neue Jahr starten wird. Der Rückstand der Mannschaft des Trainerduo Stefan Linder und Christian Lauria auf den Relegationsplatz beträgt fünf Punkte und so geben sie sich für die Rückrunde optimistisch. „Wir verfolgen weiterhin unser Ziel, eine Platzierung unter den ersten Zwei zu erreichen“, sagt Linder. Beide Trainer sind mit der Hinrunde im Allgemeinen zufrieden. „Anfangs hatten wir etwas Verletzungssorgen, dadurch waren einige Spieler erst im Oktober richtig fit“, so Linder. Lauria ergänzt: „Der unerwartete Sieg beim Krone Pokal hat uns einen zusätzlichen Motivationsschub gegeben!“ So konnte die Mannschaft am ersten Spieltag dem Tabellenführer TSV Neufra die bisher einzige Saisonniederlage beibringen und gewann mit 4:1. Auch im letzten Spiel des Jahres und zum Rückrundenauftakt war die SGM auf Augenhöhe, kam jedoch nicht über ein torloses Remis in Neufra hinaus. „Ich denke nicht, dass es am Ende auf die direkten Duelle ankommt. Mit den vier Punkten gegen Neufra, konnten wir zumindest den Aussetzer in Seekirch etwas ausgleichen“, sagt Linder.

„Ärgerlich waren die Unentschieden zu Hause gegen Hoßkirch und Mägerkingen“, zeigt sich Linder über die unnötigen Punktverluste enttäuscht. „Die Mannschaft hat aber immer eine gute Reaktion gezeigt. Vor allem nach der Niederlage“, sagt Lauria und ist von der Defensivarbeit beeindruckt. Mit nur acht Gegentoren kann die SGM die beste Defensive der Liga vorweisen. Auf der anderen Seite ist die Chancenverwertung ein Manko, welche Linder als verbesserungswürdig sieht: „Wären wir da konsequenter gewesen, hätten wir manche Spiele früher für uns entscheiden können.“ In der Vorbereitung zur Rückrunde möchte Linder weitere Spielzüge einstudieren lassen, um noch variabler in der Spielanlage zu werden. „In den unangenehmen und zweikampfbetonten Spielen wie in Veringenstadt und Rulfingen habe ich gesehen, dass die Mannschaft den Kampf annehmen kann“, stellt Linder der Mannschaft eine gute Moral aus, ergänzt aber: „Vor allem zu Hause bin ich der Meinung, dass wir die Spiele noch souveräner bestreiten können.“

Das Duo bittet am 24. Januar zum Vorbereitungsstart. Lauria: „Wir müssen hart in der Vorbereitung arbeiten, um unser Ziel am Ende zu erreichen“.