Chancentag gewährt Einblicke in Beruf und Studium

Am Montag, 25. Juli fand der von der Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen in Zusammenarbeit mit der Bertha-Benz-Schule Sigmaringen ausgerichtete Chancentag statt. Nachdem der Chancentag im Jahr 2020 pandemiebedingt abgesagt werden musste, und diese für die Berufsorientierung der angehenden Absolventen überaus bedeutsame Veranstaltung im Jahr 2021 lediglich „online“ erfolgen konnte, waren alle Beteiligten sehr erfreut darüber, dass die Informationsveranstaltung 2022 wieder in Präsenz stattfinden konnte. Dreißig Referenten-Teams verschiedenster Institutionen, Behörden und Unternehmen - von SAP über die Pädagogische Hochschule Weingarten und die Hochschule Albstadt-Sigmaringen bis hin zum Landratsamt Sigmaringen oder der Polizei, dem Zoll und der Bundeswehr - boten Vorträge sowohl an der Ludwig-Erhard-Schule als auch an der Bertha-Benz-Schule an. Verantwortlich zeichneten sich hierfür Stefan Kaltenbach und Julia Dürr (Ludwig-Erhard-Schule) sowie Ralph Henrich und Ingrid Wunder (Bertha-Benz-Schule) als Organisatoren der Veranstaltung.

Schüler:innen der Berufsfachschulen, der Berufskollegs sowie der verschiedenen Profile des beruflichen Gymnasiums bekamen die Chance, sich Vorträge nach Interesse auszuwählen, um dadurch Informationen aus erster Hand zu den jeweils angebotenen Studien- oder Ausbildungsmöglichkeiten zu erlangen. Da die Vorträge jeweils mit begrenzter Teilnehmerzahl stattfanden, blieb nach den Vorträgen noch ausreichend Zeit, um Detailfragen zu stellen und Kontakte mit den Betrieben und Verantwortlichen an den Hochschulen, Universitäten und Behörden zu knüpfen.

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung bedankte sich der Schulleiter der Ludwig-Erhard-Schule Herr OStD Frank Steinhart - auch im Namen des Schulleiters der Bertha-Benz-Schule Herrn OStD Christian Roth - bei den Referent:innen und wies auf die große Bedeutung dieser Veranstaltung hin, die den Schüler:innen Chancen im Anschluss an den Schulabschluss aufzeigen soll - insbesondere nachdem deren Berufsorientierung pandemiebedingt in den vergangenen beiden Jahren nur eingeschränkt möglich war.