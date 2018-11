Eine Musik, wie aus einer anderen Welt, mal dem Ohr schmeichelnd, mal rebellierend, haben Fried Dähn und Max Lilja mit ihren Elektrocelli am Samstagabend im Alten Schlachthof in Sigmaringen zu Gehör gebracht. Unter dem Titel „Double-Cello –Ein Double-Feature mit Elektrocelli“ entführten die beiden Cellisten mit neuesten elektronischen Tools, Loopstation und Laptop, Samples und Sensoren ihre rund 50 Gäste in eine ganz besondere Klangwelt.

Musik ist ihm in die Wiege gelegt worden. Geboren in einem musikalischen Elternhaus in Tübingen vor sechzig Jahren, spielt Friedemann (Fried) Dähn bereits seit einem halben Jahrhundert das Cello, hat ein klassisches Violoncello-Studium absolviert und ist auf vielen Bühnen der Welt zuhause. In der ersten Hälfte des Virtuosen-Spektakels, präsentierte Fried Dähn seine Kunst am Instrument. Obendrein noch eine Augenweide, wie der Musiker, ganz in schwarz gekleidet, mit seinem weißhaarigen Dutt mit dem Bogen über die Saiten seines weißen, sehr schlanken Instrumentes strich. Heraus kamen sehr laute mit viel Hall versetzte, teils verzerrte, teils kreischende Töne und Geräusche. Mit dem tenoral-edlen, lyrisch weich verschmelzenden Ton eines Cellos hatte die Experimental-Elektromusik nichts zu tun. Ganz in seine Musik versunken mit geschlossenen Augen zelebrierte der Professor für Musik und Sound an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Hall sein E-Cello und genoss sichtlich dessen sich verselbständigende Improvisationsstücke. Ein kleiner blau leuchtender „Zauberring“ mit integriertem Bewegungssensor ließ das Cello sogar ohne Berührung erklingen. Auch ein minimaler technischer Zwischenfall brachte den Professor der audiovisuellen Klänge nicht aus seinem Konzept. Gekonnt machte er aus der Not eine Tugend und bewies einmal mehr seine Professionalität. Anschließend gab der Finne Max Lilja aus Helsinki sein Debüt auf der Bühne. Als ursprünglich klassischer Cellist hatte Max Lilja seine musikalische Karriere begonnen, er war Teil des berühmten Apocalyptica Quartetts. Seine ehemalige hellblonde Wallemähne ist gewichen und im silbern schimmernden Hemd und ohne Schuhe an den Füßen (die zog er vor dem Spiel aus) präsentierte der Komponist und Produzent seine Musik.

Der 43-jährige Cellist mit der Vorliebe für Rock-, Metal- und Crossover-Projekten gilt mittlerweile als einer der aufregendsten und vielseitigsten Elektrocellisten und liebt auch weiterhin die klassische Musik. Wie ein Rockstar performte Lilja seine Stücke, die so tragende Namen wie „5CH“, „Hmm“ oder „The Clown“ trugen. Irgendwie erinnerte die Musik den Zuhörer an die Synthesizermusik der 80er-Jahre, an Filmmusik aus futuristischen Kinostreifen. Es klang nach den Werken von Elektronik-Pionier Jean-Michel Jarre. Als einer der Gründer der finnischen Musikgruppe Apocalyptica, die ihre Musik als Cello Rock bezeichneten, brachten die vier Cellisten im Jahr 1996 ihr erstes Album „Apocalyptica plays Metallica by four Cellos“ heraus. Gefühlvoll und sehr rhythmisch spielte Lilja und ludt sein Publikum streckenweise zum Träumen ein. Sphärische Klänge erfüllten den Raum, zogen in ihren Bann und versetzten bestimmt den einen oder anderen in Trance. Max Lilja kommentierte seine Lieder in Englisch und hatte seinen eigenen ganz besonderen Charme. Er beschrieb, wie und wo er seine Ideen für ein neues Werk schreibt. Er säße im Café, beobachte die Menschen und während dessen, purzele eine nach der anderen neuen musikalischen Kreation nur so aus ihm heraus. Bei einem Stück lud der Finne sein Publikum zum Singen ein, was auch sofort umgesetzt wurde.

„Wir beginnen mit einem Stück, das heißt „Double Check“, man sollte manchmal doppelt prüfen“, kündigte Dähn nach der Pause das gemeinsame Spiel der beiden Ausnahmekünstler an. Es gäbe sehr viele Cello-Gruppen, Cello Bands, Cello Ensembles, vom Duo angefangen, über Quartetts, bis hin zu Cello Orchestern, bei denen Hunderte von Cellisten zusammenspielen, so Dähn. Cellisten seien ein sehr kommunikatives, kooperatives Völkchen, die auch gern ihr Wissen miteinander teilen, das zeichne einen Cellisten aus, hängte der Tübinger an. Die Musik setzte ein, eine wunderbare Symbiose des Musikprofessors und des Cello-Rockers verzauberte die Zuhörer. Exzellent, fein aufeinander abgestimmt, teils sensibel, teils bestimmt, nahmen die E-Cellisten ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise in mystische Welten mit großen Emotionen.