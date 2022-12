Carlas Saxaffair stimmt im Alten Schlachthof auf Weihnachten ein

„Carlas Saxaffair“ wird in den Ateliers im Alten Schlachthof Sigmaringen am Freitag, 23. Dezember, um 20 Uhr, mit ihrem Weihnachtskonzert „Stille Nacht?!“ auf ihre bewährte Art auf Weihnachten einstimmen. Laut Vorschau ergänzen die vier Saxofonisten Wolfgang Eisele, Roland Brückl, Fritz Rebstein und Stefan Dudda ihre Stücke unterhaltsam mit Gedichten und Geschichten rund um Weihnachten. Traditionelle Weihnachtslieder erscheinen in einem neuen jazzigen oder klassisch sakralen Gewand, speziell harmonisiert, modern rhythmisiert und interpretiert. Reservierungen im Alten Schlachthof (Georg-Zimmerer-Straße 7) sind auf der Homepage www.sigmaringen-schlachthof.de oder unter der Telefonnummer 07571-3333 (AB) möglich.