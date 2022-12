Carlas Saxaffair spielt in St. Johann für den guten Zweck

Ein Benefizkonzert des Quartetts Carla Saxaffair für den Fidelisfonds gibt es am Freitag, 30. Dezember, um 19 Uhr in St. Johann in Sigmaringen. Der Eintritt ist frei.

Texte, Gedichte und Geschichten zur Weihnachtszeit, verbunden mit eigen arrangierten und komponierten Weihnachtsliedern, sollen den Zuhörern laut Veranstalter Zeit geben zum Hören, Nachdenken, Fühlen, zur inneren Mission oder Ankunft. Die modernen Arrangements des Saxofonisten Wolfgang Eisele versprechen ein innovatives Hörerlebnis. Weihnachtslieder erscheinen in einem neuen jazzigen oder klassisch sakralen Gewand – speziell harmonisiert, rhythmisiert und interpretiert.

Gedichte, kuriose Anekdoten, Gegebenheiten und Fakten rund um „Weihnachten“ und die Saxofonarrangements lassen es laut Mitteilung zu, in die ganze Bandbreite der schönen, emotionalen, stillen, lauten, glänzenden, klirrenden Weihnachts- und Adventszeit einzutauchen. Es handele sich um ein sensibles Klang- und Rhythmuskonzept mit vier Soloinstrumenten, das berührt und fasziniert. Es spielen Wolfgang Eisele (Sopran Alto, Arrangement, Komposition), Roland Brückl (Tenor), Fritz Rebstein (Alto) und Stefan Dudda (Bariton).