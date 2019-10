Caritasverband veranstaltet wieder „Weihnachtszauber“

200 Päckchen aus dem Raum Sigmaringen und 160 aus der Region Meßkirch haben schon im vergangenen Jahr für leuchtende Kinderaugen und so manche Träne bei Eltern gesorgt. Die Aktion „Weihnachtszauber“ des Caritasverbandes Sigmaringen war ein voller Erfolg. Deshalb soll sie in diesem Jahr wieder stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung. Ab Montag, 4. November, können sich bedürftige Familien wieder mit Wünschen beim Caritasverband melden.

„Der Weihnachtszauber ist mittlerweile eine etablierte Aktion“, wird Sozialarbeiter Norbert Stauss in der Pressemitteilung zitiert. Die Freude herrsche aber nicht nur bei den Beschenkten. Jedes Jahr werden es mehr Mitbürger, die sich einen Wunschstern von den Weihnachtsbäumen in Sigmaringen (Sparkasse, Volksbank, Edeka Sigmund, Kirche am Markt und Rathaus) oder Meßkirch (Schlossweihnacht, Volksbank und Sparkasse) holen und bemüht sind, den aufgeschriebenen Wunsch zu erfüllen, der auf einem Stern steht. Die Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen, die Volksbank Bad Saulgau, die Volksbank Meßkirch, die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch, die Bürgerstiftung Sigmaringen sowie die Stadt Meßkirch stehen mit einer Art Ausfallbürgschaft dafür gerade, dass auch wirklich jedes Kind ein Päckchen bekommt.

Geschenke trotz wenig Geld

Ab nächster Woche können sich bedürftige Familien mit Nachwuchs im Alter zwischen drei und 14 Jahren mit den Wünschen beim Caritasverband im Klösterle in Meßkirch oder im Fidelishaus in Sigmaringen melden. Die Sozialarbeiter wissen, dass diese Aktion bei Familien, die nicht mit Reichtümern gesegnet sind, dafür sorgt, dass doch ein Päckchen unterm Weihnachtsbaum liegt.

„Selbstverständlich kann sich jeder melden, der sich angesprochen fühlt“, wird Petra Wenninger, die schon bei der ersten Aktion vor vier Jahren dabei war und sich auf das Packen von Geschenken freue, in der Mitteilung zitiert. Wenn die Spender ein bereits verpacktes Präsent bringen, dann sei das schön, aber keineswegs Bedingung, so Wenninger. Es komme auf den Inhalt an. Und der kann von der Schneefee bis zu Boxhandschuhen gehen. Da der Wert auf 20 Euro begrenzt ist, werden Handys oder PC-Spiele nicht auf den Wunschsternen zu finden sein. Hilfsbereite Menschen bräuchten laut Caritasverband also nicht zu fürchten, dass ein Geschenk ihre finanziellen Möglichkeiten überschreitet.

Sobald die Wünsche beim Caritasverband eingegangen sind, werden diese auf die Wunschsterne geschrieben, mit denen dann die Weihnachtsbäume geschmückt werden, und das rechtzeitig vor dem ersten Advent, so der Verband. Manche Spender hätten sich schon jetzt gemeldet und Wunschsterne bestellt.

„Jedes Kind hat zwei Wünsche. Die sollten allerdings nicht teurer als 20 Euro sein“, wird Jennifer Höh im Pressetext zitiert, die zum zweiten Mal dabei ist. Auch die Sozialarbeiterinnen Sarah Hermann, Sanja Mühlhauser und Kathleen Hammer sind mit im Team und natürlich voll motiviert.

Bei den vergangenen Aktionen seien die Reaktionen durchweg positiv gewesen, teilt der Caritasverband mit. Deshalb sei es keine Frage gewesen, dass auch dieses Jahr wieder die Wunschsterne an Heiligabend für leuchtende Kinderaugen sorgen sollen – und zwar dort, wo der Alltag sonst eher trist ist.