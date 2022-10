Caritasverband veranstaltet auch in diesem Jahr „Weihnachtszauber“ Wunschsterneaktion

Seit dem Jahr 2016 findet mit großem Erfolg in den Regionen Sigmaringen und Meßkirch die Aktion „Weihnachtszauber“ des Caritasverbandes Sigmaringen statt. Hierbei können Bürger in den ersten beiden Adventswochen Wunschsterne von Kindern bedürftiger Familien in Weihnachtsgeschenke einlösen. Im vergangenen Jahr konnten durch die Aktion in der Region Sigmaringen 295 und in der Region Meßkirch 182 Geschenke ausgegeben werden. Ab Mittwoch, 2. November, können sich bedürftige Familien wieder mit Wünschen beim Caritasverband melden.

„Die Anzahl der Familien, die sich keine Geschenke für ihre Kinder zu Weihnachten leisten können, hat im Verlauf der letzten Jahre stetig zugenommen“, weiß Sozialarbeiterin Lisa Braun. „Bei den steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten wird die Zahl der Familien die sich keine Geschenke für ihre Kinder leisten können, leider weiter steigen“, ergänzt Norbert Stauß vom Organisationsteam. Die Hilfsbereitschaft der Bürger ist glücklicherweise ungebrochen hoch. Jedes Jahr werden es mehr Mitbürger*innen, die sich einen Wunschstern von den Weihnachtsbäumen in Sigmaringen (Sparkasse, Volksbank, Edeka Sigmund, Kirche am Markt und Rathaus) oder Meßkirch (Edeka, Volksbank und Sparkasse) holen und bemüht sind, den aufgeschriebenen Wunsch zu erfüllen, der auf einem Stern steht. Immer wieder erreichen die Organisatoren auch Rückmeldungen von Schulen, Kindergärten, Geschäfte und Arztpraxen, die sich an der Aktion beteiligen möchten und Wunschsterne von bedürftigen Kindern in Geschenke einlösen möchten. „Es ist dadurch nochmals eine besondere gemeinschaftsfördernde Situation eingetroffen, welche wir so bei den ersten Aktionen noch gar nicht auf dem Schirm hatten.“ ergänzt Nina Gerschanik vom Caritasbüro Meßkirch.

Ab dieser Woche können sich bedürftige Familien mit Nachwuchs im Alter zwischen zwei und 14 Jahren mit den Wünschen beim Caritasbüro im St. Martin in Meßkirch oder im Fidelishaus in Sigmaringen melden. Die Ansprechpersonen wissen, dass diese Aktion bei Familien, die nicht mit Reichtümern gesegnet sind, dafür sorgt, dass doch ein Päckchen unterm Weihnachtsbaum liegt. „Jedes Kind hat zwei Wünsche. Die sollten allerdings nicht teurer als 25 Euro sein“ erklärt Christine Brandenburger vom Caritasbüro Meßkirch. Einer der Wünsche darf dann erfüllt werden, so dass es doch noch eine kleine Überraschung wird, was unterm Weihnachtsbaum ausgepackt werden darf. Sobald die Wünsche beim Caritasverband eingegangen sind, werden diese auf die Wunschsterne geschrieben, mit denen dann die Weihnachtsbäume geschmückt werden. Und das rechtzeitig vor dem ersten Advent, so dass die Bäume dann pünktlich hierzu an den bekannten Standorten aufgestellt werden können. Es war für die Organisatoren keine Frage, dass auch dieses Jahr wieder die Wunschsterne an Heiligabend für leuchtende Kinderaugen sorgen sollen – und zwar dort, wo der Alltag sonst eher trist ist. Denn gerade in Zeiten wie diesen wird in den Beratungsdiensten leider immer wieder deutlich: Armut in Familien gibt es in der Mitte unserer Gesellschaft.