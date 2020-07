Caritas übernimmt Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt

Ab 1. August übernimmt die Caritas die Beratungstelle gegen sexuelle Gewalt im Landkreis Sigmaringen. Nach 22 Jahren endet damit eine Ära, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises, denn der Deutsche Kinderschutzbund Kreisverband Sigmaringen hat die Beratungsstelle 22 Jahre betrieben.

Hubert Schatz, Leiter des Fachbereichs Jugend im Landratsamt, erläutert die Hintergründe: „In Sachen Kinderschutz möchten wir stets optimal aufgestellt sein. Wir haben uns daher mit Experten der Uniklinik Ulm zusammengesetzt und unsere Strukturen überprüft.“ Das Ergebnis: Die Beratungsstelle sollte durchgängig erreichbar sein und personell gestärkt werden. Der ehrenamtlich organisierte Kinderschutzbund konnte die erhöhten Anforderung nicht erfüllen und wollte die Trägerschaft abgeben. Der Landkreis habe daraufhin ein Interessenbekundungsverfahren mit anderen möglichen Trägern durchgeführt.

Eva-Maria Nestelhut, die Vorsitzende des Kinderschutzbundes Sigmaringen erklärt: „Als kleiner Verein ohne eigene Rechts- und Personalabteilung können wir die veränderten Vorgaben nicht länger gewährleisten. Unser Vereinsname wird jedoch auch weiterhin unser Programm sein: der Kinderschutz mit einem erfahrenen Präventionsprogramm steht bei uns weiterhin an erster Stelle.“

Der Jugendhilfeausschuss hat im März die Caritas als neuen Träger bestimmt. Ansgar Kappeler vom Caritasverband wird wie folgt zitiert: „Unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Kinder-und Jugendhilfe und hier insbesondere auch im Bereich des Kinderschutzes bringen wir gerne auch mit der ,spezialisierten Fachberatung sexuelle Gewalt’, im Landkreis mit ein. Dabei können wir neben unserer Erfahrung auf ein bestens funktionierendes Netzwerk an Kooperationspartner zurückgreifen.“

Seit 1998 ist der Kinderschutzbund Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche sowie deren Familien bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch. Im Jahr 2019 fanden diesbezüglich insgesamt 426 Kontakte mit 57 betroffenen Personen statt. Mit jedem Betroffenen werden also gut sieben Gespräche geführt. Auch pädagogische Fachkräfte nutzten das Beratungsangebot des Kinderschutzbundes.

Neben der Beratung bietet der Kinderschutzbund auch seit Jahren Präventionsangebote an, beispielsweise in Schulen, Kindertageseinrichtungen und sonstigen pädagogischen Einrichtungen. Der Kinderschutzbund wird im Landkreis weiterhin Präventionsmaßnahmen durchführen. Auch der Begleitete Umgang von Kindern wird weiterhin in der Regie des Kinderschutzbundes bleiben.