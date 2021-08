Warum ein Berliner Verein Thomas Bareiß’ Wahlsieg verhindern möchte

Das ist Campact

Der in Berlin-Charlottenburg eingetragene Verein bezeichnet sich selbst als Bürgerbewegung, die sich unter anderem für mehr Transparenz in der Politik einsetzt. Der Verein besteht aus zwölf Mitgliedern, die verschiedene Gruppen repräsentieren. Sie sollen die Arbeit des Vorstands, der aus Nicht-Mitgliedern besteht, kontrollieren. Die zwölf Mitglieder entstammen den Förderern, die vier Vertreter wählen, aus Vertretern des sogenannten Campact-Teams und aus vier „um Campact verdiente, aber nicht bei Campact arbeitenden Menschen“, die ihren Sachverstand einbringen sollen, heißt es auf der Internetseite. Finanziert wird der Verein durch Förderbeiträge und Spenden. Laut Campact gibt es derzeit 83 000 Fördernde. Nach eigenen Angaben arbeitet der Verein, indem er sich vor wichtigen Entscheidungen per Online-Appell direkt an die Verantwortlichen, indem er Demonstrationen und Debatten organisiert. Dem Verein wurde 2019 der Status gemeinnützig aberkannt. (mke)