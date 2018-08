Bundespolizei sucht Frau, die im Zug bedrängt wurde

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Mittwoch, 2. Mai, gegen 12 Uhr im Regionalexpress 3208 zwischen Sigmaringen und Tuttlingen mehreren Übergriffen auf Fahrgäste getätigt. Wie die Bundespolizei erst jetzt mitteilte, hatte der Mann die Fahrgäste zunächst aggressiv belästigt und angepöbelt. Zudem wurden durch den Täter im Zug Flaschen umher geworfen sowie einzelne Personen auch tätlich angegriffen. Wie die Polizei meldet wurden nun, im Rahmen der seit geraumer Zeit laufenden Ermittlungen, bekannt, dass der Mann darüber hinaus zwischen Sigmaringen und Tuttlingen auch einer bislang noch unbekannten Frau beim Aussteigen einen Schlag auf das Gesäß versetzt haben soll. Der Tatverdächtige ist der Bundespolizei bereits bekannt. Es handelt sich um einen 28-Jährigen Deutschen, der auffällig groß und hager ist sowie Piercings an beiden Ohren sowie im Gesicht trägt. Zum Tatzeitpunkt saß seine Hose auffallend tief – etwa auf Höhe der Oberschenkel. Weiterhin trug der Mann bei Tatausführung Kopfhörer. Die Bundespolizei vermutet, dass die Frau mögliches Opfer einer Straftat geworden ist sowie darüber hinaus wesentlich zur Klärung des Sachverhaltes beitragen kann. Die Frau wird daher gebeten, sich bei der Bundespolizei in Konstanz unter der Telefonnummer 07531/128 80 oder unter der kostenfreien Nummer 0800/688 80 00 zu melden.