BUND-Landesverband sucht Förderer

Der BUND-Landesverband macht Fördererwerbung in Sigmaringen und Umgebung. Im Gespräch versuchen junge Leute neue Förderer für die Arbeit des Natur- und Umweltverbandes zu gewinnen. Die Aktivitäten der Ortsgruppe in Sigmaringen erstrecken sich auf verschiedene Bereiche wie die Fairtrade-Stadt Sigmaringen, die am 29. September zertifiziert wird, den Arten- und Biotopschutz, der keinen Kalkabbau im Natura 2000-Gebiet Oberes Donautal und die Biotoppflege von Wacholderheiden vorsieht, sowie die Unterstützung der Foodsharing-Gruppe. Foto: BUND Landesverband