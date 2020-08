BUND erkundet Jungnauer Landschaft

Die BUND-Ortsgruppe Sigmaringen ist kürzlich in der Jungnauer Landschaft unterwegs gewesen. Der Vorsitzende Gerhard Stumpp tourte mit 15 Teilnehmern durch die Landschaft. Dabei benannte er die Pflanzen am Wegrand und erzählte unterhaltsame Geschichten.

An einer Halde am Scheibenberg ließ Stumpp die Zuschauer staunen, in welcher Artenvielfalt hier die Pflanzen blühten und Nektar für zahlreiche Insekten boten. Ein Stück weiter waren artenreiche Hecken zu sehen, doch im Gebiet der bereinigten Fluren ließ er die Gruppe nochmals anhalten und forderte sie auf: „Stellen Sie sich vor, Sie wären eine Biene und flögen hier in ein bis zwei Metern Höhe. Sie schauen nach unten. Was sehen Sie?” Alle schauten sich um, sahen die akkurat bestellten Felder, die sauber gemähten Wegränder und sahen buchstäblich nichts, heißt es in der Pressemitteilung.

Ungefähr einen Kilometer weiter unten fand die Gruppe jedoch noch ungemähte Wegränder. Hier flogen Schmetterlinge, wie der Perlmuttfalter, der kleine Eisvogel und der Kreuzdorn-Zipfelfalter sowie zahlreiche Hummeln und Bienen. Der Andrang auf jede Blüte war groß. Zudem erläuterte Martin Gröner die Landschaftspflege mit seinen Ziegen, die auch dornige Büsche fressen und damit wieder für offene Flächen sorgen können. Hier war der erste Höhepunkt zu finden: Auf einer Fläche, die im Zuge der Flurneuordnung für den Artenschutz gesichert wurde, blühten Kreuzenzianstauden. Jede war dort mit einem kleinen Pfosten markiert und gegen das Abmähen gesichert worden. Die Exkursionsteilnehmer untersuchten die Pflanzen und fanden einige Eier des vom Aussterben bedrohten Kreuzenzian-Ameisenbläulings. Stumpp erklärte, dass es nach seinen Recherchen lediglich noch zehn Standorte für das Vorkommen des stark bedrohten Falters in Baden-Württemberg gäbe.

Am Sträßchen Richtung Rauschberg war der Wegrand jedoch wieder gemulcht. Auf die Frage eines Abiturienten erklärte Stumpp, weshalb das Mähen mit Abtransport des Mähguts zwar aufwendiger aber besser wäre: Beim Mulchen würden die Nährstoffe angereichert. Das fördere nur schnell wachsende Pflanzen mit hohem Nährstoffbedarf wie beispielsweise Brennnesseln. Werde der Boden jedoch ausgemagert, so müssten sich die Pflanzen etwas einfallen lassen, um zu überleben und dies fördere die Artenvielfalt.