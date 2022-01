In einer Online-Diskussion am Montag haben die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl von Veringenstadt sich den Fragen der Leserinnen und Leser gestellt. Hier gibts die Veranstaltung zum Nachschauen. Wer hat ihrer Meinung nach am meisten überzeugt?

Veringenstadt wählt am 30. Januar einen neuen Bürgermeister. Drei Kandidaten bewerben sich: Christoph Staib, Andreas Bader und Sven Rautenberg. Auf Einladung der "Schwäbischen Zeitung" haben die drei Kandidaten über aktuelle Themen diskutiert.