Bürgermeister Ehm tritt den „Mayors for Peace“ bei

Angesichts des Krieges in der Ukraine und den damit einhergehenden Sorgen um atomare Waffen, ist Sigmaringens Bürgermeister Marcus Ehm dem Friedensbündnis „Mayors for Peace“ beigetreten. „Es ist mir ein persönliches Anliegen, mich als Bürgermeister nicht nur in unserer Stadt, sondern für den Frieden in der ganzen Welt zu engagieren“, wird er in einer Pressemeldung zitiert. Der Krieg in der Ukraine führe uns aktuell vor Augen, dass eine Bedrohung durch eine Atommacht nicht nur das unmittelbare Gegenüber, sondern die ganze Welt und damit auch jeden betreffe. „Ein friedliches Miteinander ist nicht so selbstverständlich, wie wir es bislang gewohnt waren. Die Abschaffung von Atomwaffen muss daher eine zentrale Rolle im Handeln der Weltmächte einnehmen“, sagte er.

Die Organisation „Mayors for Peace“ wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet. Aus der grundsätzlichen Überlegung heraus, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für die Sicherheit und das Leben ihrer Bürgerinnen und Bürger verantwortlich sind, versucht die Organisation durch Aktionen und Kampagnen, die weltweite Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern und deren Abschaffung zu erreichen. Das internationale Netzwerk hieß früher „Programm zur Förderung der Solidarität der Städte mit dem Ziel der vollständigen Abschaffung von Atomwaffen“.

1991 wurden die „Mayors for Peace“ vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen als Nichtregierungsorganisation registriert. Inzwischen gehören dem Netzwerk über 8000 Städte und Gemeinden aus 163 Ländern an. In Deutschland sind bereits über 700 Mitglieder dem Bündnis beigetreten.