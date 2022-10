Sigmaringens Bürgermeister bekommt Drohbriefe und erstattet Anzeige

Bürgermeister Marcus Ehm sieht sich mit Beleidigungen und Verleumdungen aus der Bevölkerung konfrontiert. Im Nachgang zur Gemeinderatssitzung in der vergangenen Woche sind zwei Briefe im Rathaus eingegangen, die das Stadtoberhaupt diffamieren. Beide sind weitgehend anonym verfasst, einer ist mit „IB Süd“ unterzeichnet. Beide Briefe werde er an die Polizei weitergeben und Strafanzeige erstatten, kündigte der Rathauschef an.

Von Rassismus gekennzeichnet

Die Briefe sind von Rassismus gekennzeichnet, wie der Ehm schilderte: „Stinkende Neger und Moslems bevölkern unseren Staat....Wir werden das nicht zulassen und das schwarze Gesindel beseitigen.“ In beiden Schriftstücken wird der Bürgermeister geduzt.

Ehm las die Diffamierungen im Gemeinderat vor. Im zweiten Briefe wird er aufgefordert, seine Partei, die CDU, zu verlassen. „Gehen Sie raus aus der Partei, dann bist Du entbunden“. Weiter wird der Bürgermeister persönlich angegangen: „Dir gehört in die Gosche geschlagen.“

Bürgermeister persönlich getroffen

Ehm sagte, dass ihn derartige Diffamierungen „persönlich mitnehmen“. Er fordert die Bürger auf, mit ihm persönlich das Gespräch zu suchen, statt anonyme Briefe zu schreiben. „Sie sollen mir ihre Meinung ins Gesicht sagen.“

Er habe den Eindruck, dass viele Sigmaringer nach wie vor nicht begriffen hätten, dass die Stadt kaum eine Handhabe habe.

Zum Glück sind wir hier zivilisiert, aber der Ton wird schärfer. Marcus Ehm

Es sei die Entscheidung des Landes gewesen, die Obergrenze für die Zahl der in Sigmaringen untergebrachten Flüchtlinge anzuheben. „Wir können nur zuschauen, weil wir nicht zuständig sind“, sagte Ehm. Aktuell sind in der Lea 1816 Flüchtlinge untergebracht.

Ehm wartet auf weitere Reaktionen

Nach dem Brief, den der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß (CDU), am Mittwoch an Justizministerin Gentges (CDU) und den Ministerpräsidenten Kretschmann (Grüne) geschrieben hat, mit der Aufforderung, die Zahl der Flüchtlinge auf um die 1000 zu begrenzen, erwartet Ehm von den anderen Abgeordneten weitere Reaktionen. Er werde sich zudem bei Ministerpräsident Kretschmann einen Termin geben lassen.

Die Reaktion der Polizei

„Zum Glück sind wir hier zivilisiert, aber der Ton wird schärfer“, fasste Ehm zusammen. In der kommenden Woche werde der Streifendienst täglich mit zwei Gruppen der Bereitschaftspolizei verstärkt. „Das ist das Mindeste , was man tun kann“, sagte er Bürgermeister.