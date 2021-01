Bürger holen Gelbe Säcke selbst ab

Aufgrund des verlängerten Lockdowns bleibt auch das Bürgerbüro für den Publikumsverkehr geschlossen. Gelbe Säcke liegen vor dem Rathaus am Eingang zum Neubau zur Mitnahme bereit, teilt die Stadtverwaltung mit. In der Gemeinderatssitzung am Freitag sagte Bürgermeister Marcus Ehm, dass die Bürger von diesem Angebot regen Gebrauch machen. „Wir sind selbst überrascht, wie viele Haushalte wird haben. “ Die Anzahl sei dabei auf eine Rolle pro Haushalt festgelegt. Eine Verteilung der Rollen an die Haushalte wie in den Vorjahren sei auch für 2021 angedacht und derzeit in Planung.