Bürger bringen ihre Ortskenntnis ein

Mehr als 40 Bürger haben sich jetzt an einem Workshop beteiligt, bei dem es um die Planung der B311neu ging. Zusammen mit Landrätin Stefanie Bürkle erörterten sie aktiv den Planungsprozess.

Einführende Informationen von Projektmanager Thomas Blum zum aktuellen Stand des Planungsprozesses und der derzeit laufenden Untersuchungen zeigten laut einer Pressemitteilung des Landratsamts auf, welche Komplexität solch eine Bundesstraßenplanung mit sich bringt und wie der Planungsprozess anzugehen ist.

Um die Teilnehmenden für die jeweiligen Themen abzuholen, führten die Fachgutachter in deren Spezialgebiet ein. Denn zahlreiche Aspekte wie die zukünftige Verkehrsentwicklung, Auswirkungen der Trassenvarianten auf Mensch, Umwelt und Natur, technische Umsetzbarkeiten sowie Wirkungen zu Lärm und Luftschadstoffe sind für eine genehmigungsfähige Planung von großer Bedeutung.

Bürgerinnen und Bürger bringen ihre Ortskenntnisse ein

Im ersten Teil des Workshops waren die Teilnehmenden aufgerufen, ihre Ortskenntnisse, welche für die Erstellung der sogenannten Raumanalyse als Planungsgrundlage wichtig sind, in die Planung einzubringen: Die Mitwirkenden benannten heutige verkehrliche Probleme und verorteten diese in den vorbereiteten Planunterlagen. Mit dieser Unterstützung konnten Bereiche identifiziert werden, die verkehrlich stark belastet sind, in direkter Nähe zu einer Wohnbebauung liegen und somit negative Auswirkungen hinsichtlich Lärm und Luftschadstoffen mit sich bringen.

Eine weitere Frage der Planer war, welche Bereiche oder Nutzungen aus Sicht der Teilnehmenden von besonderer Bedeutung sind und bei der Planung berücksichtigt werden sollten. Hierzu wurden in erster Linie Siedlungsbereiche aber auch Räume, die für Erholung und die Natur bedeutsam sind, aufgeführt. All diese Hinweise helfen den Planern und fließen in die Raumanalyse ein, welche bis Ende 2022 abgeschlossen sein soll.

Eine gute neue Verbindung braucht Kompromisse

Im zweiten Teil des Workshops standen mögliche Trassenvarianten für eine neue Verbindung zwischen Meßkirch und Mengen im Fokus. Die Mitwirkenden benannten mögliche Konflikte, formulierten Optimierungsvorschläge und teilweise ganz neue Vorschläge für eine neue Straßentrasse.

Neben der vom Landratsamt gebotenen Gelegenheit, konkrete Hinweise und Ideen in die Planung einbringen zu können, schätzten die Teilnehmenden vor allem den Austausch an den Tischgruppen untereinander, mit den Fachgutachtern sowie Projektmanager Thomas Blum.

„Gefallen hat mir, dass man sich gegenseitig zugehört und die Sichtweise von jemandem aus einer anderen Kommune kennengelernt hat“, so ein Teilnehmer. Deutlich wurde in dem Austausch auch, dass eine neue Straßentrasse nur gefunden werden kann, wenn jeder zu Kompromissen bereit ist und es keine Lösung geben wird, mit der alle zufrieden sein werden. „Wir gehen ergebnisoffen an die Planung. Es gibt eine Vielzahl an Aspekten und Zielkonflikten zu berücksichtigen. Wichtig ist uns, einen transparenten Planungsprozess zu gestalten, der im Ergebnis zu einer rechtssicheren Vorzugsvariante führt“, erklärt Projektmanager Thomas Blum. „Das Ergebnis wird nie alle Sichtweisen auf eine neue Straße zufrieden stellen können. Wichtig ist, dass der Entscheidungsprozess bis zum Ergebnis von allen Beteiligten als fair wahrgenommen wird“, so Moderatorin Yvonne Knapstein von team ewen.