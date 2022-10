Büchners Woyzeck in der Stadthalle

Die Gesellschaft für Kunst und Kultur bringt am Dienstag, 25. Oktober, das Landestheater Tübingen in die Stadthalle. Zu erleben gibt es eine bilderreiche Inszenierung von Georg Büchners Drama „Woyzeck“. Die Aufführung in der Stadthalle Sigmaringen beginnt um 20 Uhr. Eine kleine Einführung gibt es um 19.30 Uhr.

Büchners Theaterstück zeigt auf drastische Weise das Ausgeliefertsein des Individuums gegenüber dem Spott der Gesellschaft, dem Schliff des Militärs, Experimenten einer kalten Wissenschaft. Der Außenseiter Woyzeck, die geschundene Kreatur schlechthin, entfremdet sich dabei immer mehr von seiner Geliebten Marie. „Er denkt zu viel“, wird ihm bescheinigt.

Christiane Pöhles mutige und grell bis psychodelisch wirkende Inszenierung betont die Momente des Grotesken in diesem ersten offenen Drama, das seiner Zeit weit voraus war. Auf die Bühne des Panoptikums kommt ein Pferd, das rechnen kann. Außergewöhnliches erweckt das allgemeine Interesse. Doch das Interesse des Doktors, gilt der Kreatur Woyzeck, der in Unterwerfung unter seine Wissenschaft den Boden unter den Füßen verliert. Schießlich geht alles durcheinander.

In expressiven, geradezu surrealen Bildern bringt uns die Inszenierung den Taumel nahe, in den Franz Woyzeck, gespielt von Justin Hibbeler, gerät: Menschen erscheinen mit Pferdeköpfen, Stimmen gehen durcheinader, die ganze Welt scheint über ihm zusammenzubrechen. Er verliert den Boden unter den Füßen, von Visionen geplagt, fasst er den Plan, Marie (Julia Staufer) zu töten.

