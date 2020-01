Buchvorstellung „Der Grenzgänger von Beuron“ zieht viele Zuhörer an

Mehr als 100 Besucher sind in den Bürgersaal nach Laiz gekommen, um bei der Buchvorstellung von Adalbert Kienles neuester Veröffentlichung „Der Grenzgänger von Beuron“ dabei zu sein.

Kienle überzeugte die Zuhörer in seinem kurzweiligen Vortrag mit Unterstützung zeitgenössischer Fotos von der Bedeutung des Benediktinermönchs. Die Botschaft: Religion und Politik lassen sich in dessen Leben nicht trennen. Am Ende seines Lebens und als Bischof von Metz geriet Benzler „zwischen alle Stühle“, so Kienle. Erst in heutiger Zeit werde nach vielen Jahren des Schweigens in Metz in Hochachtung an den Bischof, der die Religion und den Menschen über die Nationalität stellte, erinnert.

Das Buch sei für ihn sehr „spannend und inspirierend“ gewesen, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der als „Schwager und Freund“ gekommen war: „Es macht auch deutlich, dass die Ortsgeschichte immer mehr mit der Welt verwoben ist, als dies angenommen wird.“ Diese Beziehung gewinne in einer Welt der Globalisierung weiter an Bedeutung. Zwei „republikanische Gedanken“ seien ihm in diesem Zusammenhang wichtig: „Die Trennung von Religion und Staat ist ein epochalen Fortschritt.“ Als kooperative Trennung garantiere sie eine Neutralität, die alle Religionen miteinschließt und Toleranz und Respekt fordere. Der zweite Gedanke sei: „Der Erste Weltkrieg war ein Produkt des Nationalismus.“ Die Wirkung dieser Gefahr schildere Kienle in seinem Buch sehr genau. Zum Glück habe man diese Feindschaften überwunden: „Es kommt nicht darauf an, wo einer herkommt, sondern wo einer hingeht.“

Auch der Beuroner Erzabt Tutilo Burger sprach über das Verhältnis von Mönchtum und Politik. Bischof Benzler, der zuerst in Ungnade des Kaisers gefallen sei und dann in Ungnade der französischen Bevölkerung, habe sich für die Religion entschieden: „Ich bin dankbar, dass wir sein Grab in Beuron haben.“

Autor Kienle betonte zum Abschluss, dass der Erlös des Buches ganz dem Kloster Beuron zugute kommt.