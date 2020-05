Buchhandlung Rabe spendet Bücher für Kinder

Um den Einzelhandel in den momentan schweren Zeiten zu unterstützen, hat ein Kunde der Buchhandlung Rabe eine Umsatzspende in Höhe von 200 Euro zukommen lassen. Die Zuwendung war an einen sozialen Zweck gebunden, wird in einer Pressemeldung mitgeteilt. Der Inhaber der Buchhandlung Joachim Greisle hat sich für das Kinderheim Haus Nazareth entschieden und noch einmal den gleichen Betrag draufgelegt. Vergangene Woche konnte eine mit Direktor Peter Baumeister abgesprochene Buchauswahl an die jugendliche Heimsprecherin Victoria Kramer übergeben werden. „Wir freuen uns sehr, dass Sie an uns gedacht haben. Viele Kinder bei uns lesen gerne und viel”, sagte die Heimsprecherin. Der Spender hofft, dass seine Idee zur Nachahmung anregt und auch Bücher an andere Empfänger verteilt werden können oder dass weitere kleine Läden in ähnlicher Weise unterstützt werden.